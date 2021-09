Ciclismo, Ranking UCI (21 settembre): Sonny Colbrelli entra in top-10, Ganna vince il Mondiale ma perde posizioni. Italia quarta

Il ranking UCI, la classifica redatta settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, ha subito interessanti novità negli ultimi sette giorni e uscirà stravolto martedì prossimo quando subentreranno i risultati della prova in linea dei Mondiali (in programma domenica 26 settembre).

Sonny Colbrelli entra nella top-10, riportando il tricolore nelle prime dieci posizioni che contano della classifica individuale dopo oltre un anno di assenza. Il Campione d’Europa ha recuperato quattro piazze, grazie alla vittoria al Memorial Pantani e al secondo posto alla Coppa Sabatini, riuscendo così a issarsi al nono posto con 1973 punti e a scavalcare il tedesco Maximilian Schachmann (1849), lo sloveno Matej Mohoric (1847), il russo Aleksandr Vlasov (1828). Questo è il grande scossone per quanto concerne la top-10 insieme all’ingresso del portoghese Joao Almeida, risalito di tre posizioni e ora ottavo appena davanti al nostro portacolori (2074).

Wout van Aert si conferma in testa, dopo il sorpasso operato la scorsa settimana ai danni di Tadej Pogacar: 4747 punti per il belga contro i 4578 dello sloveno, vincitore del Tour de France. L’altro sloveno Primoz Roglic resta in terza posizione (3464 punti per il trionfatore della Vuelta di Spagna e Campione Olimpico a cronometro) precedendo il francese Julian Alaphilippe (2924,67 punti, domenica sarà chiamato a difendere il titolo iridato) e al colombiano Egan Bernal (2576 per il vincitore del Giro d’Italia). A seguire l’olandese Mathieu van der Poel (2216) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (2088 per il Campione Olimpico della prova in linea).

Per trovare il secondo italiano bisogna scendere fino al 25mo posto occupato da Giacomo Nizzolo (stabile). Damiano Caruso 28mo (-1), Diego Ulissi 31mo (-9), Matteo Trentin guadagna sette posizioni grazie al sigillo posto al Trofeo Matteotti ed è 32mo. Filippo Ganna si è confermato Campione del Mondo a cronometro, ma ha perso posizioni in classifica: -3 e 58ma piazza per il piemontese. In top-100 anche Giulio Ciccone (83mo, -6), Elia Viviani (87mo, +13 grazie a un successo in Francia), Vincenzo Nibali (90mo, +2), Mattia Cattaneo (91mo, +18), Lorenzo Rota (93mo, +22).

L’Italia resta sempre quarta nel ranking per Nazioni (9503 punti), ma guadagna margine su Gran Bretagna (8802,6) e Olanda (8599), avvicinandosi relativamente alla Francia (10472,67). Il Belgio resta sempre al comando (13214) davanti alla Slovenia (10723). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 21 settembre (prossima revisione tra sette giorni esatti): nelle ultime tre settimane di gare della stagione spiccano Mondiali, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Wout van Aert (Belgio) 4.747

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 4.578

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3.464

4. Julian Alaphilippe (Francia) 2.924,67

5. Egan Bernal (Colombia) 2.576

6. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2.216

7. Richard Carapaz (Ecuador) 2.088

8. Joao Almeida (Portogallo) 2.074

9. Sonny Colbrelli (Italia) 1.973

10. Maximilian Schachmann (Germania) 1.849

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

9. Sonny Colbrelli 1.973

25. Giacomo Nizzolo 1.417

28. Damiano Caruso 1.338

31. Diego Ulissi 1.291

32. Matteo Trentin 1.262

58. Filippo Ganna 899

83. Giulio Ciccone 673

87. Elia Viviani 650

90. Vincenzo Nibali 641

91. Mattia Cattaneo 639

95. Lorenzo Rota 616

109. Davide Ballerini 511,67

113. Fausto Masnada 493

114. Gianni Moscon 491

117. Filippo Zana 466

121. Giovanni Aleotti 452

123. Luca Mozzato 436

125. Andrea Bagioli 435

140. Alessandro De Marchi 389

143. Gianluca Brambilla 383

145. Andrea Vendrame 376

148. Alessandro Covi 364

149. Kristian Sbaragli 357

150. Matteo Fabbro 355

156. Fabio Aru 342

159. Niccolò Bonifazio 341

162. Filippo Baroncini 333

168. Andrea Pasqualon 328

169. Lorenzo Fortunato 323

203. Simone Velasco 276

208. Davide Villella 271

212. Alberto Bettiol 267

249. Domenico Pozzovivo 231

252. Filippo Fiorelli 230

257. Matteo Moschetti 227

272. Matteo Sobrero 212

275. Edoardo Affini 210

297. Davide Formolo 190

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 13.214

2. Slovenia 10.723

3. Francia 10.472,67

4. Italia 9.503

5. Gran Bretagna 8.802,6

6. Paesi Bassi 8.599

7. Danimarca 8.196,27

8. Spagna 8.802

9. Australia 7.421,66

10. Colombia 6.608