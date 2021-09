Ciclismo, Mondiali 2021: Sam Bennett rinuncia alla prova in linea

Il velocista irlandese Sam Bennett non sarà al via della prova in linea dei Mondiali 2021 di ciclismo, che scatteranno domenica mattina. La notizia ufficiale si apprende dallo stesso corridore classe 1990.

Dopo aver patito un infortunio al ginocchio, che ha scatenato peraltro mille polemiche con il management della sua attuale squadra, la Deceuninck-Quick Step, che Sam Bennett lascerà per tornare – dal 2022 – alla Bora-Hansgrohe, il nativo di Menen ha affermato: “Di gara in gara miglioro – riporta l’Equipe – ma effettuare una gara con una lunghezza superiore ai 260 chilometri sarebbe un obiettivo troppo ambizioso. Mi vedo costretto a dare forfait”.

Ora però la “patata bollente”, per così dire, passa in mano allo staff tecnico irlandese: chi sostituirà Bennett? Nei prossimi giorni la risposta, anche se sui gradi di capitano dovrebbero esserci pochi dubbi: per i “Verdi” il leader scelto sarà Edward Dunbar, che certamente avrà al suo fianco Ryan Mullen e Rory Townsend.

Foto: Lapresse