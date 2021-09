Ciclismo, Mondiali 2021 oggi: orari, tv, startlist, italiani in gara 22 settembre

E’ in programma oggi la quarta giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada, l’ultima dedicata alle cronometro. Nel menù c’è la Mixed Relay, la staffetta mista a squadre. L’Italia, dopo il successo agli Europei, punta a fare la doppietta e schiera una squadra fortissima con Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli tra le donne. Di seguito trovate la startlist della Mixed Relay e le informazioni su dove è possibile seguirla in diretta.

GLI AZZURRI CHE PRENDERANNO PARTE ALLA MIXED RELAY

Marta Cavalli

Elena Cecchini

Elisa Longo Borghini

Matteo Sobrero

Edoardo Affini

Filippo Ganna

LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA MIXED RELAY

14:00:00 UCI WORLD CYCLING CENTRE (WCC)

73 GEDRAITYTE Akvile LTU 14 FEB 2001

74 KOLESAVA Anastasiya BLR 2 JUN 2000

75 MEDVEDOVA Tereza SVK 27 MAR 1996

76 DAUMONT Paul BUR 1 SEP 1999

77 HABIMANA Jean Eric RWA 1 JAN 2001

78 WAIS Ahmad Badreddin SYR 15 JAN 1991

14:03:00 SPAIN (ESP)

67 ISASI CRISTOBAL Ziortza ESP 5 AUG 1985

68 MARTIN MARTIN Sara ESP 22 MAR 1999

69 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes ESP 8 APR 1994

70 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP 25 FEB 1999

71 LOPEZ FUENTES Diego ESP 9 DEC 1997

72 MAS BONET Luis Guillermo ESP 15 OCT 1989

14:06:00 POLAND (POL)

61 KARASIEWICZ Karolina POL 23 JUL 1992

62 KUMIEGA Karolina POL 16 APR 1999

63 NERLO Aurela POL 11 FEB 1998

64 MACIEJUK Filip POL 3 SEP 1999

65 PAPIERSKI Damian POL 26 JAN 2000

66 RUDYK Bartosz POL 18 SEP 1998

14:09:00 AUSTRIA (AUT)

55 RIJKES Sarah AUT 2 APR 1991

56 SCHWEINBERGER Christina AUT 29 OCT 1996

57 SCHWEINBERGER Kathrin AUT 29 OCT 1996

58 BAYER Tobias AUT 17 NOV 1999

59 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

60 SCHMIDBAUER Maximilian AUT 23 DEC 2001

14:50:00 UNITED STATES OF AMERICA (USA)

49 RIVERA Coryn USA 26 AUG 1992

50 THOMAS Leah USA 30 MAY 1989

51 WINDER Ruth USA 9 JUL 1993

52 CRADDOCK Lawson USA 20 FEB 1992

53 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

54 POWLESS Neilson USA 3 SEP 1996

14:53:00 GREAT BRITAIN (GBR)

43 ARCHIBALD John GBR 14 NOV 1990

44 BARNES Alice GBR 17 JUL 1995

45 HENDERSON Anna GBR 14 NOV 1998

46 BIGHAM Daniel GBR 2 OCT 1991

47 DOWSETT Alex GBR 3 OCT 1988

48 LOWDEN Joscelin GBR 3 OCT 1987

14:56:00 SWITZERLAND (SUI)

37 CHABBEY Elise SUI 24 APR 1993

38 KOLLER Nicole SUI 2 MAY 1997

39 REUSSER Marlen SUI 20 SEP 1991

40 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

41 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

42 SCHMID Mauro SUI 4 DEC 1999

14:59:00 FRANCE (FRA)

31 BORRAS Marion FRA 24 NOV 1997

32 COPPONI Clara FRA 12 JAN 1999

33 DEMAY Coralie FRA 10 OCT 1992

34 DENIS Thomas FRA 18 JUL 1997

35 TABELLION Valentin FRA 23 MAR 1999

36 THOMAS Benjamin FRA 12 SEP 1995

15:40:00 BELGIUM (BEL)

25 BOSSUYT Shari BEL 5 SEP 2000

26 D’HOORE Jolien BEL 14 MAR 1990

27 KOPECKY Lotte BEL 10 NOV 1995

28 CAMPENAERTS Victor BEL 28 OCT 1991

29 HERMANS Ben BEL 8 JUN 1986

30 LAMPAERT Yves BEL 10 APR 1991

15:43:00 DENMARK (DEN)

19 DIDERIKSEN Amalie DEN 24 MAY 1996

20 JOERGENSEN Emma Cecilie DEN 26 JUL 1999

21 LETH Julie DEN 13 JUL 1992

22 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

23 JOERGENSEN Mathias DEN 5 MAY 1997

24 NIELSEN Magnus Cort DEN 16 JAN 1993

15:46:00 GERMANY (GER)

13 BRENNAUER Lisa GER 8 JUN 1988

14 KLEIN Lisa GER 15 JUL 1996

15 KROEGER Mieke GER 18 JUL 1993

16 ARNDT Nikias GER 18 NOV 1991

17 MARTIN Tony GER 23 APR 1985

18 WALSCHEID Maximilian Richard GER 13 JUN 1993

15:49:00 ITALY (ITA)

7 CAVALLI Marta ITA 18 MAR 1998

8 CECCHINI Elena ITA 25 MAY 1992

9 LONGO BORGHINI Elisa ITA 10 DEC 1991

10 AFFINI Edoardo ITA 24 JUN 1996

11 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

12 SOBRERO Matteo ITA 14 MAY 1997

15:52:00 NETHERLANDS (NED)

1 van VLEUTEN Annemiek NED 8 OCT 1982

2 van DIJK Ellen NED 11 FEB 1987

3 MARKUS Riejanne NED 1 SEP 1994

4 BOUWMAN Koen NED 2 DEC 1993

5 MOLLEMA Bauke NED 26 NOV 1986

6 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

IL PROGRAMMA DELLA MIXED RELAY

Orario d’inizio: 14.00

Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Photo LiveMedia/Luca Tedeschi