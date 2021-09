Marlen Reusser si prepara a dare battaglia ai Mondiali di ciclismo 2021 che si terranno settimana prossima in Belgio. La svizzera è pronta per la prova cronometro individuale dopo aver conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La nativa di Jegenstorf rilasciato ai microfoni di ‘Cyclingnews’: “La preparazione per i Giochi Olimpici è stata difficile, sono stato spesso male e ho avuto un problema alla schiena. Per un momento è stato davvero difficile. Tuttavia, siamo rimasti fedeli al piano che mi ha portato in Giappone”.

L’elvetica guarda ai Mondiali, consapevole di essere una delle favorite: “Penso che sia possibile vincere una medaglia. Alla fine, devi essere il meglio di te stesso quel giorno. Mi sento pronta. Ci sono molti rettilinei, dovremo stare attenti al vento. Il tutto è adatto per la mia costituzione”.

Marlen Reusser potrebbe festeggiare nel migliore dei modi il proprio 30° compleanno che cadrà nello stesso giorno della cronometro individuale: “Significherebbe molto per me vincere in quel giorno speciale. Non potevo chiedere di meglio”.

Foto: LaPresse