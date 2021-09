La prima giornata di gara dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2021 è già entrata nel vivo in mattinata con lo svolgimento delle prove a cronometro riservate agli juniores, mentre nel pomeriggio andrà in scena l’attesissimo e spettacolare Team Relay con l’Italia in lizza per le medaglie.

Marco Villa, C.T. della Nazionale italiana su pista, nel frattempo ha commentato la prestazione ed il quinto posto di Samuele Bonetto nella prova contro il tempo di questa mattina. “Una crono dà sempre indicazioni ma questa è stata un po’ strana. Non mi aspettavo che Bonetto perdesse così tanto nella prima parte e mi ha sorpreso molto nella parte finale“, spiega il tecnico italiano

“Ha fatto i Mondiali juniores su pista, quindi magari si pensa che possa essere più reattivo all’inizio, invece l’ho visto soffrire un po’ sul ritmo. Faceva poca velocità in discesa e tanta velocità in salita, quindi c’è qualcosa da sistemare nella gestione dello sforzo. Resta comunque la parte finale buonissima e da lì dobbiamo ripartire per guardare al Mondiale. Margini di miglioramento? Li possiamo trovare sulla frequenza e sulla poca velocità in discesa e nelle curve. Tempo al tempo, in questa categoria bisogna fare esperienza e va bene così”, l’analisi di Villa.

Il punto di riferimento della pista azzurra si proietta poi sulla formazione italiana (Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli) che prenderà parte al Team Relay pomeridiano: “Abbiamo tre buoni professionisti, tre specialisti. Ci si aspetta molto da parte loro e anche da parte delle donne. Cassani ha messo tre buoni elementi dalla parte maschile e Salvoldi ha messo tre buoni elementi dal settore femminile, quindi si vuol far bene e cercheremo di dare il massimo“.

Foto: Lapresse