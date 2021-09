Ciclismo, Kiel Reijnen lascia la strada per dei nuovi programmi sportivi

Kiel Reijnen ha annunciato che terminerà la sua carriera su strada per concentrarsi sulle competizioni su ghiaia. L’alfiere della Trek-Segafredo affronterà ancora qualche prova tra Francia e Belgio prima di questa nuova sfida.

L’americano ha rilasciato alla stampa: “Sarà un bel modo per finire le corse perché il Belgio è il cuore del ciclismo. Mi piace anche perché la mia carriera è iniziata con quelle strade. Chiuderò il cerchio da dove tutto è partito”.

Il 35enne ha voluto ringraziare la squadra che in questi anni lo ha supportato: “Devo ringraziare la Trek che ha continuato ad assumermi ed a dirmi che il mio lavoro contava. Se non mi avessero preso sul serio non avrei avuto un rapporto così lungo”.

Kiel Reijnen ha completato dicendo: “C’è una parte di me che è entusiasta delle corse sulla ghiaia. Penso che alla mia età potrebbe sia corretta questa scelta per un nuovo salto in avanti, dai un po’ di più di te stesso e fai quel sacrificio in più. Desidero solo far entusiasmare le altre persone”.

Foto: LaPresse