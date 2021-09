Ciclismo, il norvegese Per Strand Hagenes è il nuovo campione del Mondo juniores. Settimo Manuel Oioli

Il norvegese Per Strand Hagenes vince il titolo mondiale, tra gli juniores, alla rassegna iridata 2021 di ciclismo su strada. Al secondo posto si è piazzato il transalpino campione d’Europa Romain Grégoire, mentre sul terzo gradino del podio sale l’estone Madis Mihkels. Il migliore degli azzurri è stato Manuel Oioli, il quale è giunto settimo.

La corsa si è accesa già a diversi chilometri dal traguardo per merito, tra gli altri, di uno scatenato Dario Igor Belletta. All’imbocco dell’ultimo giro, in testa alla corsa si è formato un gruppetto di cinque atleti composto da Pierre Gautherat (Francia), Eddy le Huitouze (Francia), Daniel Schrag (Germania) Dario Igor Belletta (Italia) e Finlay Pickering (Gran Bretagna). In un secondo momento, su questi atleti, è rientrato il danese Simon Dalby.

Nel corso dell’ultima tornata, però, c’è stato l’attacco del norvegese Per Strand Hagenes, al quale è riuscito a rispondere solamente il campione d’Europa Romain Grégoire. I due sono rientrati sui battistrada e sullo strappo di Wijnpers il poderoso norvegese è ripartito. Proprio mentre Hagenes scattava, alcuni degli altri corridori che erano in fuga con lui sono caduti. Solo Belletta e Grégoire hanno provato a rispondere, ma nessuno dei due è riuscito a tenere la ruota del norvegese.

Belletta non è riuscito a scollinare con Grégoire per una questione di un paio di metri e, purtroppo, è stato ripreso dal gruppo all’interno dell’ultimo chilometro. Il transalpino, invece, ha continuato a perdere da Hagenes, ma non è stato riacciuffato dal plotone. Per Strand, autore di un numero incredibile, è arrivato al traguardo con 19″ di vantaggio su Gregoire e 24″ sul gruppo del gruppo regolato in volata da Madis Mihkels.

Foto: Federciclismo