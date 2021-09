I Mondiali 2025 di ciclismo su strada si disputeranno in Rwanda. Il Comitato Direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale ha accolto la candidatura della capitale Kigali. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata di ciclismo andrà in scena in Africa: il Presidente David Lappartient, eletto nel 2017 e che domani verrà riconfermato al vertice dell’UCI (non ci sono avversari), ha mantenuto la promessa che aveva fatto quattro anni fa.

Il Rwanda può fare festa dopo aver lavorato tanto per poter avere questo appuntamento: dal 2009 il Tour del Paese è in costante crescita, le infrastrutture sono all’avanguardia soprattutto nella regione dei Grandi Laghi, David Lappartient ha più volte visitato la zona e il dossier è risultato più convincente di quello presentato dal Marocco. Le date esatte sono ancora da definire, potrebbero esserci delle novità per ragioni climatiche che potrebbero portare a uno slittamento rispetto alla tradizionale collocazione di fine settembre.

Si dovrebbe trattare di un percorso abbastanza complicato, visto che Kigali è circondata da diverse colline che potrebbero animare il tracciato. L’appuntamento in Rwanda farà seguito a quelli in Australia (Wollongong nel 2022), Gran Bretagna (Glasgow nel 2023) e Svizzera (Zurigo nel 2024). L’ultima volta in Italia risale al 2020, quando fu Imola a ospitare l’evento in una situazione di grande emergenza sanitaria.

🄾🄵🄵🄸🄲🄸🄰🄻#Rᴡᴀɴᴅᴀ (Kɪɢᴀʟɪ) ᴡɪʟʟ ʜᴏsᴛ UCI Rᴏᴀᴅ Wᴏʀʟᴅ Cʏᴄʟɪɴɢ Cʜᴀᴍᴘɪᴏɴsʜɪᴘs 2025. Iᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴛɪᴍᴇ ғᴏʀ Aғʀɪᴄᴀ ᴛᴏ ʜᴏsᴛ ᴛʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ ᴇᴠᴇɴᴛ.#Rᴡᴀɴᴅᴀ2025 pic.twitter.com/Y5mm6y33ZN — Rwanda Cycling Federation #Rwanda2025 (@cyclingrwanda) September 23, 2021

Foto: Lapresse