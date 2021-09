Tra le tante storie emerse dall’ultimo Tour of Britain c’è sicuramente quella del ritorno ad alto livello di Alex Peters, ciclista tra i più promettenti da dilettante, ma che ha dovuto attraversare un periodo molto complicato, lottando con i propri demoni e vincendo la corsa più importante.

“Ho avuto un crollo mentale e ci sono voluti quattro anni per riprendermi e per reintegrarmi nella società – ha detto Peters -. Un modo per farlo era attraverso il ciclismo e lo sport. È stata una cosa abbastanza salutare per me, godermi di nuovo lo sport”.

L’inglese, esploso insieme a Tao Geoghegan Hart nel 2015 ed approdato l’anno successivo nel Team Sky, ha passato un periodo davvero triste, dove è salito pochissimo in bicicletta. “Non ho corso affatto. Ero a casa mia ed in ospedale. Non ho corso per due anni buoni, ma poi ho capito che l’esercizio fisico è un buon modo per sentirsi bene”.

Ora però è tempo di voltare pagina con la maglia del SwiftCarbon Pro Cycling, per inseguire nuove ed importanti vittorie, questa volta sulle strade d’Europa.

Foto: LaPresse