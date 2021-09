Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: due finali per gli equipaggi azzurri, niente medaglie nella paracanoa

In archivio la seconda giornata dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa di scena a Copenaghen, in Danimarca. Pomeriggio dedicato alle semifinali di gare di 200 e 500 metri, oltre a tre finali nelle specialità paralimpiche che purtroppo non hanno visto l’Italia sorridere.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Niente finale per Agata Fantini nel K1 500: nella semifinale vinta dall’ucraina Mariya Povkh l’azzurra chiude al quinto posto, ad un secondo e sette decimi dal terzo e ultimo posto della tedesca Paulina Paszek. Ottavo posto per Flavio Spurio ed Andrea Schera nel K2 500, lontani dai tempi utili per la finale A e ad un secondo dal settimo posto valido per la finale B.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Finale per Francesca Genzo nel K1 200: nella prima semifinale di giornata, con sei imbarcazioni in 36 centesimi, l’azzurra è seconda a 4 centesimi dalla portoghese Teresa Portela. Stesso risultato per Andrea Di Liberto, che vince la sua semifinale in 36.83 davanti al lituano Arturas Seja ed al polacco Jakub Stepun.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL2 200 uomini Marius Ciustea non riesce a far valere il proprio talento e si deve accontentare del nono ed ultimo posto nella gara vinta in 53.93 dal brasiliano Fernando Paulo. Nella gara femminile invece non ha preso il via Veronica Biglia, con la britannica Emma Wiggs che si conferma la più forte della categoria e fa la doppietta con le Paralimpiadi di Tokyo. Sesto Mirko Nicoli nella finale B del VL3 200.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: LaPresse