Canoa velocità, Andrea Di Liberto fa impazzire l’Italia! Campione del mondo nel K1 200 metri!

Giornata storica oggi, domenica 19 settembre, ai Mondiali 2021 di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 maschile, specialità che a partire da Parigi 2024 non sarà più olimpica, coglie l’occasione della vita e centra la medaglia d’oro.

L’azzurro riesce a far sua una gara orfana di tanti nomi di spicco, dato che erano presenti oggi in finale soltanto tre degli otto atleti in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: era infatti assente l’intero podio olimpico composto dal Sandor Totka, dall’azzurro Manfredi Rizza, e dal britannico Liam Heath, campione mondiale uscente.

Assenti oggi anche gli spagnoli Carlos Arevalo e Saul Craviotto, rispettivamente quinto e settimo a Tokyo: l’azzurro non si lascia sfuggire questa ghiotta opportunità, in una gara che comunque ha perso appeal dopo l’uscita dal programma olimpico, ed ottiene oro e titolo iridato vincendo in 34.78.

L’azzurro mette in riga lo svedese Petter Menning, sesto a Tokyo, che conquista l’argento in 34.81, ed il lettone Roberts Akmens, ottavo in Giappone, che centra il bronzo in 34.95. Resta ai piedi del podio il polacco Jakub Stepun, quarto in 35.06, mentre il magiaro Kolos Csizmadia, quarto alle Olimpiadi, chiude quinto in 35.19.

Quinta piazza ex aequo per il bielorusso Aliaksei Misiuchenka, che pareggia il tempo dell’ungherese, mentre il serbo Strahinja Stefanovic è settimo in 35.20. Il lituano Arturas Seja si classifica ottavo in 35.31, mentre il lusitano Kevin Santos è nono in 36.44.

L’Italia non vinceva un oro ai Mondiali dalla doppietta iridata data 2001 a Poznań, in Polonia, di Josefa Idem, vincitrice nel K1 500 femminile e nel K1 1000 femminile.

ORDINE D’ARRIVO K1 200 MASCHILE

1 6 239 ITA Andrea DI LIBERTO 34.78

2 5 462 SWE Petter MENNING 34.81 +0.02

3 7 256 LAT Roberts AKMENS 34.95 +0.16

4 9 321 POL Jakub STEPUN 35.06 +0.27

5 4 227 HUN Kolos CSIZMADIA 35.19 +0.41

5 8 17 BLR Aliaksei MISIUCHENKA 35.19 +0.41

7 3 392 SRB Strahinja STEFANOVIC 35.20 +0.42

8 2 258 LTU Arturas SEJA 35.31 +0.52

9 1 336 POR Kevin SANTOS 36.44 +1.65

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: Federcanoa