Canoa slalom, Mondiali Bratislava 2021: Giovanni De Gennaro e Marcello Beda in finale nel K1!

Oggi, sabato 25 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di canoa slalom: la sessione mattutina è stata riservata alle semifinali del kayak, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio in finale di due dei quattro azzurri impegnati.

Nel kayak maschile il miglior azzurro, a sorpresa, è Marcello Beda, 3° in 88.82 (percorso netto), ma passa all’ultimo atto anche l’attesissimo Giovanni De Gennaro, ottavo in 87.91 (2 penalità). Viene eliminato, invece, Christian De Dionigi, che chiude 34° in 99.52 (6 penalità). Miglior tempo dello slovacco Jakub Grigar, primo in 85.16

Nel kayak femminile sfiora una delle dieci posizioni che valevano l’accesso alla lotta per le medaglie l’unica azzurra in gara, Marta Bertoncelli, la quale si classifica 13ma in 106.60 (2 penalità). Per il decimo posto occorreva fare 103.71 (il tempo della francese Marie-Zelia Lafont), mentre il miglior crono è della tedesca Ricarda Funk, prima in 98.21.

A minuti scatteranno le finali: alle 12.03 toccherà al kayak femminile, mentre alle 12.40 toccherà al kayak maschile: alle 12.46 scatterà Giovanni De Gennaro, mentre alle 13.03 sarà la volta di Marcello Beda. Lo slovacco Jakub Grigar, ovviamente, sarà al via per ultimo, alle ore 13.09.

