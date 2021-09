Canoa, Paralimpiadi Tokyo: tutti in semifinale i quattro azzurri in gara

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche la canoa, che ha nella velocità la disciplina paralimpica: disputate nella notte italiana le prime batterie, che hanno delineato i nomi dei primi finalisti e la composizione delle semifinali dei prossimi due giorni di gare.

Kwadzo Klokpah nel KL3 200 maschile si classifica al sesto posto nella prima batteria in 44.217, a 3.441 dal miglior tempo dell’ucraino Serhii Yemelianov, che va direttamente in Finale A con il crono di 40.776. L’azzurro invece domani sarà in gara nelle semifinali.

Federico Mancarella nel KL2 200 maschile è terzo nella prima serie in 43.975, a 0.387 dal miglior tempo del neozelandese Scott Martlew, primo in 43.588, e domani dovrà disputare le semifinali per cercare l’accesso all’ultimo atto.

Veronica Silvia Biglia nel VL2 200 femminile si classifica sesta ed ultima nella prima batteria in 1:15.671, a 17.587 dalla miglior prestazione paralimpica della britannica Emma Wiggs, che va in Finale A con il tempo di 58.084, mentre l’azzurra disputerà le semifinali domani.

Eleonora De Paolis nel KL1 200 femminile sfiora l’ingresso diretto in finale classificandosi seconda in 57.659 nella seconda serie, chiudendo a 0.538 dalla cilena Katherinne Wollermann, che vince in 57.121 e va all’ultimo atto. Sabato l’azzurra affronterà invece le semifinali.

Foto: comunicato stampa Federcanoa