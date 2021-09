Calendario Finali Europei volley: orari Polonia-Serbia e Italia-Slovenia, tv, programma, streaming

Cala il sipario. Oggi, 19 settembre, ultimo giorno di incontri negli Europei 2021 di volley maschile che tante emozioni ci hanno regalato nel corso di questi giorni. Una domenica importante in cui si assegnerà il titolo continentale e vi sarà il match che metterà in palio il terzo gradino del podio. Polonia, Serbia, Slovenia e Italia saranno le compagini coinvolte.

Per il bronzo europeo, a sorpresa, saranno le squadre che si pensava potessero giocare per l’oro a confrontarsi, ovvero le selezioni polacca e serba: da un lato i campioni del mondo e dall’altro coloro che avrebbero preferito riconfermarsi sul tetto d’Europa ancora una volta. La sfida si terrà alle 17.30 e il pubblico polacco cercherà di dare un aiuto alla formazione di casa.

Alle 20.30 sarà poi la volta dell’ultimo atto tra la Nazionale di Fefè De Giorgi e la sorprendente formazione slovena. Entrambe le squadre hanno saputo esprimere una pallavolo ben oltre le più rosee aspettative e per questo l’incontro non era sicuramente in cima alla lista dei pronostici. Gli azzurri, chiaramente, cercheranno di replicare il successo nella fase a gironi per vincere il titolo e regalarsi una grande gioia come fatto dalle ragazze a Belgrado.

Guarda in streaming live gli Europei di volley su DAZN

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle Finali 1°/2° posto e 3°/4° posto degli Europei 2021 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO FINALI EUROPEI VOLLEY 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

17.30 Polonia vs Serbia

20.30 Italia vs Slovenia

FINALI EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Italia-Slovenia: diretta tv su Rai 3, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Polonia-Serbia: diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV