Calendario Europa League, orari partite 16 settembre: programma, tv, streaming Sky e TV8

Inizierà oggi, 16 settembre, la fase a gironi dell’Europa League con ben 15 partite in programma. Tra le italiane scenderà in campo alle ore 18.45 la Lazio che all’Olimpico attende il Galatasaray, una sfida non semplice per i ragazzi di Maurizio Sarri che intendono iniziare con un successo la loro avventura europea.

Match decisamente suggestivo alle ore 21.00 tra Napoli e Leicester. Una sfida che ha il sapore di Champions League tra due squadre che per organico e qualità della rosa avrebbero tranquillamente potuto giocarsi le proprie chance nella massima competizione europea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di oggi 15 settembre di Europa League. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN. Entrambi i broadcaster offriranno la possibilità di seguire tutti i match con Diretta gol per quanto riguarda Sky e Zona gol per quanto concerne DAZN. La partita tra Lazio e Galatasaray sarà trasmessa in chiaro su TV8.

EUROPA LEAGUE 16 SETTEMBRE: PROGRAMMA

18.45 Galatasaray-Lazio – TV8, DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.45 Lokomotiv Mosca-Marsiglia – DAZN e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.45 Midtjylland-Ludogorets – DAZN

18.45 Stella Rossa-Braga – DAZN

18.45 Bayer Leverkusen-Ferencvaros – DAZN

18.45 Betis-Celtic – DAZN

18.45 Dinamo Zagabria-West Ham – DAZN e SKY SPORT (canale 255 satellite)

18.45 Rapid Vienna-Genk – DAZN

21.00 Leicester-Napoli – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Rangers-Lione – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Brondby-Sparta Praga – DAZN

21.00 PSV-Real Sociedad – DAZN e SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 Monaco-Sturm Graz – DAZN

21.00 Olympiacos-Anversa – DAZN

21.00 Eintracht Francoforte-Fenerbahçe (Europa League) – DAZN

Foto: Lapresse