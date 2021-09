Calcio, Serie A 2021-2022: pareggio per 1-1 tra Venezia e Torino nel posticipo

Posticipo del lunedì per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021-2022: pareggio per 1-1 tra Venezia e Torino al termine di un incontro molto equilibrato che ha premiato entrambe le squadre con un punto.

Partita molto bloccata nel primo tempo. La prima opportunità è sulla testa di Okereke al 17′: la punta del Venezia sfiora il palo. Al 25′ i padroni di casa trovano anche il vantaggio con Johnsen, ma viene annullato per posizione di offside. Tante difficoltà per il Torino, che non riesce a costruire una trama offensiva pericolosa.

A sorpresa però sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato: al 56′ eccellente sgroppata di Singo che trova in mezzo il nuovo arrivato Brekalo, che da due passi mette dentro la rete dell’1-0. Il Venezia non ci sta e risponde: al 76′ arriva l’opportunità per il pari con Djidji che atterra Okereke pronto a tirare verso la porta. Rosso (doppia ammonizione) per il difensore del Torino e rigore: l’ex Mattia Aramu non sbaglia e trova l’1-1.

Venezia-Torino 1-1

Reti: st 11′ Brekalo (T), st 33′ Aramu rig. (V)

Espulso: st 31′ Djidji (T)

Ammoniti: pt 43′ Pobega (T), st 14′ Milinkovic-Savic (T), 14′ Ampadu (V), 28′ Djidji (T)

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg (st 18′ Ebuhei); Crnigoj (st 18′ Aramu), Vacca (pt 38′ Ampadu), Busio (st 41′ Fiordilino); Kiyine, Okereke, Johnsen (st 41′ Henry). A disp: Neri, Arvidsson, Modolo, Molinaro, Ceccaroni, Bjarkason, Peretz, Heymans, Tessmann, Forte. All. Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (st 26′ Vojvoda), Lukic, Pobega (st 26′ Mandragora), Ansaldi; Linetty (st 12′ Baselli), Brekalo (st 34′ Zima); Sanabria. A disposizione. Berisha, Buongiorno, Rincon, Verdi, Warming. Allenatore. Juric.

Arbitro: Maggioni di Lecco

Foto: Lapresse