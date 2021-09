I campioni d’Europa torneranno in campo domani, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, contro la Bulgaria. Gli azzurri, chiaramente, partono favoriti contro un avversario che hanno già affrontato durante lo scorso marzo. Quell’incontro finì 2-0 per i ragazzi di Roberto Mancini, i quali palesarono una certa superiorità, ma, chiaramente, ogni partita fa storia a sé.

Per l’Italia questo è il primo match dopo la finale degli Europei e, chiaramente, la Bulgaria potrebbe essere particolarmente motivata all’idea di sfidare un avversario di questo rango. Dunque, sarà fondamentale che gli azzurri non abbassino troppo la guardia e impongano sin da subito il loro gioco.

Queste le parole rilasciate oggi, in conferenza stampa, da Roberto Mancini: “Siamo molto contenti di ricominciare da campioni d’Europa. Siamo molto felici di quanto abbiamo fatto. I ragazzi stanno bene e sono consapevoli che bisognerà dare subito il massimo. E’ bello che si torni a giocare con il pubblico, perché rende tutto più spettacolare. La speranza è di fare una bella partita e vincere. La Bulgaria non viene certamente qua per perdere e darà il massimo. Saranno ulteriormente motivati dal fatto di affrontare i campioni d’Europa“.

Foto: Lapresse