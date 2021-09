La prima partita dopo la vittoria degli Europei non ha premiato la Nazionale allenata da Roberto Mancini, che a Firenze ha pareggiato 1-1 contro la Bulgaria, non riuscendo ad aggiudicarsi i tre punti al termine di una partita piuttosto nervosa e in cui gli azzurri hanno mancato più volte il gol vittoria.

“Ci è mancato di essere più precisi in zona gol – ha dichiarato il ct ai microfoni della Rai – abbiamo attaccato più volte l’area con Chiesa e nel secondo tempo con Berardi. Siamo stati imprecisi, è stata una di quelle partite che anche giocando bene la palla non entra”.

Una prestazione dell’Italia che compensa l’ottimo lavoro in ripiegamento della Bulgaria, che ha concesso pochissimi spazi. “Loro hanno difeso bene – ha continuato Mancini – mentre noi abbiamo fatto il massimo per vincere fino alla fine e con un contropiede ci hanno pareggiato“.

Anche a livello di condizione gli azzurri hanno mostrato una buona forma fisica, a discapito di un mese, quello di settembre, in cui molti non sono ancora al top. “Stavamo bene, dovevamo sbagliare meno. Nel gol subito potevamo far fallo, anche se non eravamo messi male, è una casualità. Domenica è una partita importante, dobbiamo vincere“.

Foto: LaPresse