Un momento sereno per Roberto Mancini. Il CT della Nazionale italiana di calcio è stato probabilmente il principale artefice della sorprendente vittoria degli azzurri agli Europei 2021, consentendo alla compagine del Bel Paese di tornare a vincere un titolo di questo genere a distanza di 53 anni dall’ultima volta.

Un successo frutto di qualità e determinazione che è come se avesse dato il via all’estate felice dello sport italiano, che si sta riverberando stando agli ultimi riscontri. Da questo punto di vista, la formazione azzurra non può certo guardarsi troppo allo specchio, visto che le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar hanno già dimostrato come nessun match sia scontato. Tuttavia, grazie al riscontro contro la Lituania a Reggio Emilia nell’ultima apparizione, è arrivato per Mancini e la sua gestione il 37° risultato utile consecutivo, stabilendo un record assoluto.

La formazione del ‘Mancio’ non vuol fermarsi qui e ora il prossimo obiettivo è la Final Four di Nations League. Lo stadio Meazza di Milano ospiterà mercoledì 6 ottobre la prima semifinale tra Italia e Spagna, mentre giovedì 7 a Torino si affronteranno la Francia campione del mondo e il Belgio. Atto conclusivo in programma domenica 10 a San Siro.

La Nazionale dovrà vedersela, quindi, contro le Furie Rosse e sarà un incontro molto impegnativo ricordando le difficoltà avute nella semifinale degli Europei in cui gli azzurri la spuntarono ai rigori dopo tanta sofferenza. In caso di successo, come detto, i rivali saranno francesi o belgi, con quest’ultimi sconfitti 2-1 nei quarti di finale della rassegna continentale.

Giovedì sera, quindi, il CT diramerà la lista dei convocati e vedremo se si darà continuità a quanto già visto nel corso delle qualificazioni ai Mondiali, con l’inserimento di giovani interessanti come Moise Kean, Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo.

