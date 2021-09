Calcio, Ranking FIFA (16 settembre 2021): Italia quinta, Belgio in testa

Oggi, giovedì 16 settembre 2021, è stato rilasciato il ranking FIFA per Nazionali di calcio: dopo le ultime tornate delle qualificazioni ai Mondiali, giocate in tutti i continenti, vi sono alcune variazioni in termini di punteggio e posizioni. L’Italia di Roberto Mancini, pur scendendo a quota 1735.73 (-8.94 punti), resta quinta.

In testa sempre il Belgio davanti al Brasile, mentre in terza posizione troviamo l’Inghilterra, che rispetto al mese scorso scavalca la Francia. Alle spalle degli azzurri si avvicina l’Argentina, mentre il Portogallo, ora settimo, supera la Spagna. Stabile al nono posto il Messico, mentre entra in top ten la Danimarca.

RANKING FIFA 16 SETTEMBRE 2021 (TOP 10)

1 Belgio 1832.33

2 Brasile 1811.73

3 Inghilterra 1755.44

4 Francia 1754.31

5 Italia 1735.73

6 Argentina 1725.31

7 Portogallo 1674.9

8 Spagna 1673.68

9 Messico 1666.19

10 Danimarca 1658.49

Foto: LaPresse