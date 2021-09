Si sono tenuti questa sera ben tredici incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022. A prendersi la copertina è stato Cristiano Ronaldo, il quale, con una doppietta, ha condotto il suo Portogallo al successo, in rimonta, per 2-1, contro l’Irlanda. Con questi due goal, il fuoriclasse lusitano sale a quota 111 reti con la maglia della nazionale. Nessuno, nella storia, ha saputo fare meglio.

Serata incolore per la Francia, la quale ha pareggiato 1-1 con la Bosnia (goal di Dzeko e Griezmann) e per i Paesi Bassi, che sono stati fermati sull’1-1 dalla Norvegia (reti di Haaland e Klaassen). Vittoria convincente, invece, per la favola degli ultimi Europei, la Danimarca. Le selezione del piccolo stato dell’Europa del nord, infatti, ha sconfitto 2-0 la Scozia (goal di Waas e Maele).

Vince anche il Lussemburgo, che batte 2-1 l’Azerbaigian (Pinto, Rodrigues; Mahmudov). Largo successo per Israele, che stende 0-4 le Isole Far Oer (tripletta di Zahavi e rete di Dabbur). Trionfo esterno pure per l’Austria, la quale si impone per 0-2 sul campo della Moldavia (Baumgartner, Arnautovic). Termina con un 3-1 in favore dei padroni di casa, invece, la sfida tra Lettonia e Gibilterra (doppietta di Gutkovskis, Ciganiks; De Barr).

Finisce 2-2 il match tra Turchia e Montenegro (Under, Yazici; Marusic, Radunovic). Vittoria larga per Malta che batte Cipro 3-0 (doppietta di Attard; Mbong). 1-1 tra Slovenia e Slovacchia (Stojanovic; Bozenik), mentre tra Kazakistan e Ucraina termina 2-2 (doppietta di Valiullin; Yaremchuk, Sikan). Pareggio senza goal, infine, in uno degli incontri di cartello della serata, vale a dire Russia-Croazia.

Foto: Lapresse