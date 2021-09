Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia con tante assenze, Mancini perde tanti giocatori, ma recupera Chiesa

I due pareggi con Bulgaria e Svizzera hanno portato un po’ di amarezza e preoccupazione all’interno dell’ambiente della Nazionale e gli ultimi due giorni non hanno certamente aiutato a rasserenare gli animi, in particolare quello del CT Roberto Mancini, che dovrà far fronte a tante assenze e soprattutto si troverà a rivoluzionare completamente la formazione, in particolare il reparto offensivo in vista dell’importantissima sfida di questa sera a Sassuolo contro la Lituania.

Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti hanno già lasciato il ritiro e a breve potrebbero unirsi a loro anche Stefano Sensi ed Alessandro Bastoni, anche se il difensore potrebbe comunque rimanere con il gruppo e sedersi in panchina dopo aver preso una botta in allenamento. Chi è rimasto con gli azzurri è Nicolò Zaniolo, ma è praticamente impossibile vedere in campo il giocatore della Roma a causa di una contusione alla coscia.

Un reparto offensivo da ricostruire, ma che almeno potrà contare su Federico Chiesa. Infatti il giocatore della Juventus, dato sicuro assente fino a poco fa, ha svolto la rifinitura con il gruppo questa mattina e quasi sicuramente sarà uno dei componenti del tridente questa sera.

Contro la Lituania, ultima nel girone con zero punti, l’Italia è assolutamente obbligata a vincere per mantenere almeno i quattro punti di vantaggio (con due partite in più) sulla Svizzera, impegnata questa sera in Irlanda del Nord. La qualificazione passa anche da un successo che manca nei novanta minuti dal quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio, visto che sono poi arrivate le vittorie ai rigori contro Spagna ed Inghilterra e poi i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera, che vanno dimenticati in fretta.

Foto LaPresse