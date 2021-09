Archiviata per 3-0 la pratica Moldavia, la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo già domani, per affrontare la Croazia in un partita sicuramente più difficile della precedente, ma dove le azzurre cercheranno di mantenere i favori del pronostico per proseguire nel migliore dei modi.

Le quaranta posizioni di distacco nel ranking FIFA parlano chiaro e a Karlovac l’Italia è chiamata a vincere, in attesa del confronto con la Svizzera, quello decisivo per volare in Australia e Nuova Zelanda, anche se bisognerà fare qualche passetto in avanti rispetto alla sfida contro la Moldavia.

Pur avendo vinto 3-0, infatti, le azzurre hanno dimostrato poca freddezza sotto-porta, sbagliando numerose occasioni da gol senza riuscire ad incrementare un bottino importante in ottica differenza reti. Serviranno i tre punti, ma la Croazia, come ha dichiarato la ct Milena Bertolini, è una squadra di talento, molto insidiosa, che venderà la pelle a carissimo prezzo.

Fischio d’inizio alle ore 17.30, in diretta televisiva in chiaro su Rai2, ma anche in streaming su Rai Play, mentre non mancherà la Diretta LIVE qui su OA Sport.

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi