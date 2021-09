Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: Italia in testa alla classifica, bene tutte le big

Non solo Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023, con le azzurre che comandano il proprio raggruppamento, mentre anche negli altri gironi tutte le big hanno aperto nel migliore dei modi, con due vittorie in altrettante gare. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le situazioni nei vari raggruppamenti.

GRUPPO A

Tutto bene per la Svezia, favorita del girone, che ha aperto il proprio cammino sconfiggendo 1-0 la Slovacchia e 4-0 la Georgia, issandosi in testa alla classifica davanti alla Finlandia, a quota tre dopo la vittoria contro la Slovacchia per 2-1. Non è ancora scesa in campo invece l’Irlanda.

GRUPPO B

Spagna a punteggio pieno, a seguito dei successi su Isole Faroe e Ungheria, ma insieme alle iberiche c’è la Scozia, sempre a 6 punti. Isole Faroe e Ungheria sono ancora a caccia del primo punto, mentre l’Ucraina non ha ancora iniziato il proprio percorso.

GRUPPO C

Situazione ancora confusa, dove Olanda e Repubblica Ceca sono sì al comando, ma solamente a quattro punti, mentre la Bielorussia è ferma a tre con solamente una sfida disputata. A secco Islanda e Cipro, rispettivamente con una e due partite disputate sin qui.

GRUPPO D

La classifica è ben delineata, con Inghilterra, Irlanda del Nord e Austria a sei punti e che dalla prossima giornata si daranno battaglia per il primo posto, l’unico che garantirà il passaggio diretto alla fase finale. Lettonia, Lussemburgo e Macedonia nel Nord sono invece a secco.

GRUPPO E

Due le squadre in testa a punteggio pieno, che rispondono ai nomi di Danimarca e Russia, a 6 punti, in attesa dello scontro diretto del 30 novembre, con Montenegro ad inseguire a quota tre punti. Un pareggio sin qui per Bosnia-Erzegovina e Malta, con la classifica chiusa dall’Azerbaigian, che non ha ancora segnato gol.

GRUPPO F

La Norvegia sembra una vera e propria macchina da guerra, segnando 13 reti nei primi due incontri, vinti 3-0 contro il Kosovo e 10-0 contro l’Armenia. Dietro Belgio e Polonia, a quota 4, con Albania e Kosovo a 1 dopo aver pareggiato lo scontro diretto. Fanalino di coda l’Armenia.

GRUPPO G

Italia e Svizzera dominano il girone come da pronostico, ma tra le due litiganti si è inserita la Romania, anche lei a sei punti, con Croazia, Moldova e Lituania ancora senza punti, ma con ampie possibilità di rilanciarsi. Le rumene avranno ora uno scoglio durissimo contro le elvetiche, mentre lo scontro diretto ci sarà il 26 novembre.

GRUPPO H

Solo la Germania a punteggio pieno, dopo il 5-1 rifilato alla Serbia, fanalino di coda, ma in compagnia di Israele e Bulgaria. Un solo punto per la Turchia, che ha fermato sull’1-1 il Portogallo, ora secondo a quattro lunghezze e che incrocerà le teutoniche molto in là nel calendario.

