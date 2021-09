Calcio femminile, premi raddoppiati per gli Europei 2022: contributi anche ai club

Secondo quanto riportato da RaiSport, l’UEFA avrebbe raddoppiato i premi riservati alle Nazionali per gli Europei di calcio femminile: nel 2022 le 16 squadre partecipanti alla fase finale si divideranno 16 milioni di euro contro gli 8 in palio nell’edizione del 2017.

Non è l’unica novità: c’è stata, infatti, l’introduzione delle indennità per i club che saranno costretti a rilasciare le calciatrici per la fase finale degli Europei. L’ammontare di tale misura è di 4.5 milioni di euro. Si tratta di una prima volta assoluta per il calcio femminile.

Andando nel dettaglio del provvedimento del Comitato Esecutivo, si legge come l’UEFA consideri “l’aumento delle distribuzioni finanziarie e l’introduzione di un programma di indennità per i club sono iniziative strategiche chiave della strategia UEFA per il calcio femminile“.

Si sa già, però, che il nuovo modello di distribuzione dei ricavi garantirà introiti maggiori per via dei bonus che saranno assegnati in base ai risultati conseguiti nella prima fase a gironi. Nei prossimi giorni verrà svelato lo schema con tutti i dettagli da parte dell’UEFA.

