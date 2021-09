Il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile riprende con le qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Le nostre portacolori, inserite nel Gruppo G, affronteranno domani nel loro primo incontro la Moldavia. Sulla carta non un confronto impossibile, visto che la selezione rivale è n.92 del ranking FIFA ed è stata già sconfitta dall’Italia nei gironi di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia.

Azzurre che poi scenderanno in campo il 21 settembre a Karlovac per affrontare le padrone di casa della Croazia. Oltre alle due formazioni citate, a contrapporsi alla selezione nostrana ci saranno Lituania, Romania e Svizzera. Le elvetiche dovrebbero essere le rivali più accreditate contro cui, molto probabilmente, ci si giocherà il pass diretto alla rassegna iridata.

Da questo punto di vista la CT Milena Bertolini non vuole cali di tensione, essendo due match alla portata: “Ricominciamo da dove avevamo iniziato. L’auspicio come allora è quello di riuscire a fare bene. La Moldavia è migliorata molto in questi anni, quindi sarà fondamentale affrontare questo match con lo spirito che abbiamo sempre messo in campo in questi quattro anni, durante i quali ci siamo tolte parecchie soddisfazioni”, ha sottolineato Bertolini in conferenza stampa.

“Aspetterei prima di dire che siamo le favorite del girone perché a livello internazionale non c’è niente di scontato. Incontreremo la Svizzera, che è una nazionale forte con tante calciatrici importanti, e anche le altre squadre non saranno assolutamente facili da affrontare. Dobbiamo avere fame e tanta voglia di centrare l’obiettivo“, le parole della CT (fonte: Figc).

Foto: Alessio Tarpini/LPS