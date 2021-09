Calcio femminile, Champions League 2021: la Juventus ospita il Vllaznia, ultimo ostacolo verso la fase a gironi

Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata in trasferta, la Juventus femminile tornerà in campo nella giornata di domani, 9 settembre 2021, per affrontare le albanesi nel Vllaznia nel match di ritorno del secondo turno preliminare della Champions League, quello che assegnerà un posto verso la fase a gironi.

Le bianco-nere, forti di un gap di due gol maturato in Albania, potranno godere certamente dei favori del pronostico, ma soprattutto potranno contare su una netta superiorità dal punto di vista tecnico e tattico, palesando anche nelle prime giornate di campionato, dove sono arrivati sei punti.

Il punto di forza della formazione allenata da Joe Montemurro è sicuramente il centrocampo, dove può contare su tanta qualità fatta di fraseggio e inserimenti, senza dimenticare il talento di giocatrici del calibro di Barbara Bonansea e Lina Hurting.

Il match si svolgerà dunque domani, 9 settembre 2021, a partire dalle ore 20 presso lo Juventus Training Center di Torino, anche se non sembra esserci per il momento la diretta televisiva o in streaming, mentre non mancheranno articoli ad hoc su OA Sport.

Foto: Valletta / Live Photo Sport