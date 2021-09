Calcio, Europa League 2022: Galatasaray-Lazio 1-0, decisivo un clamoroso errore di Thomas Strakosha

Parte male l’avventura europea della Lazio in Europa League. La formazione di Maurizio Sarri è stata sconfitta a Istanbul dal Galatasaray, nel primo match valido per il Gruppo E.

Una clamorosa autorete del portiere laziale Thomas Strakosha è costato il ko alla truppa biancoceleste. Una partita comandata dai turchi nel primo tempo, con la reazione dei romani nel secondo tempo fino alla clamorosa papera dell’estremo difensore. Da segnalare l’1-1 tra Marsiglia e Lokomotiv Mosca, altra sfida del raggruppamento.

PRIMO TEMPO – Sarri vara un 4-3-3 con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson a comporre il trio offensivo, nel ruolo di mezzala Luis Alberto a inventare gioco. La formazione turca risponde con uno schema speculare con Kerem, Akturkoglu e Halil davanti. Dopo una prima fase di studio al 10′ arriva la prima chance è per i padroni di casa: Dervisoglu tenta la conclusione dopo un’ottima azione, ma Luiz Felipe si immola per la causa e si rifugia in calcio d’angolo. Al 23′ c’è la traversa del Galatasaray: bella combinazione tra il citato Dervisoglu e Morutan e il legno salva la Lazio. I biancoceslesti soffrono molto la pressione avversaria e faticano a trovare le distanze giuste per interrompere le trame dei rivali. Tuttavia la prima frazione termina sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Lazio riparte con un nuovo piglio, ma Immobile ha le polveri bagnate e non incide come dovrebbe. Ci prova Luis Alberto dalla distanza al 59′ a rendersi pericoloso e per poco Marcao non combina un pasticcio, rischiando l’autorete. Autogol clamoroso che arriva al 66′ ed è protagonista Strakosha: da un pallone a campanile di Lazzari, l’estremo difensore laziale va in presa alta, ma il pallone gli sfugge goffamente e si va a insaccare. La Lazio reagisce e Milinkovic-Savic 4′ dopo si divora il pari, tentando uno scavetto sull’uscita di Muslera, ma di fatto passando la palla al portiere avversario. Al 72′ Strakosha risponde presente su un tiro dal limite dell’area di Cicaldau. Si va a strappi, ma manca precisione tra le fila biancocelesti e purtroppo l’1-0 rimane tale fino al termine.

Foto: LaPresse