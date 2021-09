L’Italia tornerà in campo mercoledì 6 ottobre per affrontare la Spagna nella semifinale della Nations League. La nostra Nazionale incrocerà le Furie Rosse allo Stadio San Siro di Milano: gli azzurri, che hanno già sconfitto la compagine iberica ai quarti di finale degli ultimi Europei, cercheranno di ripetersi in casa in modo da guadagnare l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Francia-Belgio (quattro giorni dopo, sempre nel capoluogo meneghino).

Un mese dopo, invece, i Campioni d’Europa saranno chiamati a giocare le ultime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2022: il 12 novembre la trasferta in Lituania, il 15 novembre lo scontro diretto casalingo contro la Svizzera che dovrebbe risultare decisivo per il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione diretta alla rassegna iridata senza dover passare dal doppio insidioso turno di playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle prossime partite dell’Italia di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROSSIME PARTITE ITALIA CALCIO: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE:

20.45 Semifinale Nations League: Italia-Spagna (a Milano)

DOMENICA 10 OTTOBRE;

20.45 Eventuale Finale Nations League (a Milano)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE:

20.45 Qualificazioni Mondiali 2022: Lituania-Italia

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE:

20.45 Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Svizzera

PROSSIME PARTITE ITALIA CALCIO: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse