Qualificazioni ai Mondiali 2022: altro giro altra corsa. Dopo un primo “round” di sfide, atto a rompere il ghiaccio e a far ritrovare i gruppi nazionali dopo l’Europeo, le rappresentative del Vecchio Continente tornano in campo da oggi – 4 settembre 2021 – pensando al prossimo torneo iridato, che si svolgerà in Qatar.

Saranno ben 13 gli incontri in programma, con in campo squadre del calibro di Francia, Danimarca, e Croazia.

Andiamo a vedere quindi il programma odierno e quali saranno le possibilità di seguire alcuni match fra tv e streaming.

Calcio, calendario partite oggi Qualificazioni Mondiali 2022: orari 4 settembre, tv, programma, streaming

Finlandia-Kazakistan (gruppo D, ore 15)

Irlanda-Azerbaigian (gruppo A, ore 18)

Serbia-Lussemburgo (gruppo A, ore 18)

Lettonia-Norvegia (gruppo G, ore 18)

Cipro-Russia (gruppo H, ore 18)

Slovenia-Malta (gruppo H, ore 18)

Far Oer-Danimarca (gruppo F, ore 20.45)

Israele-Austria (gruppo F, ore 20.45)

Scozia-Moldavia (gruppo F, ore 20.45)

Olanda-Montenegro (gruppo G, ore 20.45)

Gibilterra-Turchia (gruppo G, ore 20.45)

Ucraina-Francia (gruppo D, ore 20.45) – in diretta tv sul 20 e in streaming su Mediaset Play

Slovacchia-Croazia (gruppo H, ore 20.45)

Foto: Lapresse