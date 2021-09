Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: nella giornata inaugurale vincono Russia, Kazakistan, Guatemala e Venezuela

Dopo una lunga attesa, allungata di un anno anche a causa della situazione logistico-sanitaria, i Mondiali di calcio a 5 di Lituania 2021 sono iniziati. Fra Kaunas e Vinlius si è disputata la prima giornata del torneo: andiamo a vedere come sono andate le cose.

Gruppo A

Parte fortissimo la Russia, una delle favorite per la fase finale, che rifila un perentorio 9-0 all’Egitto in una partita dove Ivan Chishkala (3 gol) e capitan Sergey Abramov (2 reti) lasciando decisamente il segno.

Nell’altra partita del girone invece, i padroni di casa cadono 1-2 per mano del Venezuela, che sbanca la Kaunas Arena grazie alla rete decisiva di Alfredo Vidal a due minuti dalla fine del match.

Gruppo B

Fa la voce grossa il Kazakistan che schianta 6-1 il Costa Rica, facendosi trascinare da Taynan (doppietta per lui), mentre Guatemala-Uzbekistan finisce con un pirotecnico 5-4 nel quale è la griffe pesantissima di Alan Aguilar (autore di due reti) indirizza la partita in favore dei centramericani.

Domani altre quattro partite in programma: Marocco-Isole Salomone e Thailandia-Portogallo (valide per il Gruppo C), e Vietnam-Brasile e Panama-Repubblica Ceca (valide per il Gruppo D).

