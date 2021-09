L’Italia prosegue brillantemente il proprio cammino agli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno travolto la Lettonia con un perentorio 3-0 e si sono così qualificati ai quarti di finale: dopo aver conquistato il primo posto nel girone, con cinque successi scintillanti (tra cui quelli contro avversarie di rango come Slovenia e Bulgaria), la nostra Nazionale si è sbarazzata della modesta compagine baltica e ora se la dovrà vedere con la Germania. Si tratta di un avversario ostico, tecnicamente valido, solido e già capace di raggiungere la finale continentale nel 2017, ma che non appare così imbattibile e insormontabile per i nostri portacolori.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi torneranno in campo mercoledì 15 settembre a Ostrava (Repubblica Ceca) per incrociare la formazione teutonica, capace di eliminare la Bulgaria per 3-1 nel primo turno della fase a eliminazione diretta, dopo aver concluso la Pool D in seconda posizione (alle spalle della Francia, contro cui ha perso lo scontro diretto). A spaventare soprattutto l’opposto Georg Grozer (micidiale braccio dinamitardo, è una vera e propria macchina da punti) e lo schiacciatore Moritz Karlitzek, ma anche l’altro martello Denys Kaliberda e il palleggiatore Jan Zimmermann. Il coach è Andrea Giani, pronto per un vero e proprio derby della panchina con De Giorgi.

Simone Giannelli e compagni dovranno giocare la bella pallavolo esibita negli ultimi dieci giorni per superare l’ostacolo e accedere alla semifinale. A quel punto l’Italia si dovrà trasferire a Katowice (Polonia) per giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: i Campioni d’Europa in carica partiranno favoriti contro i tulipani, ma entrambe le squadre hanno sofferto maledettamente agli ottavi di finale rispettivamente contro Turchia e Portogallo. Gli slavi possono contare sui “soliti” veterani Aleksandar Atanasijevic, Uros Kovacevic, Marko Podrascanin, Srecko Lisinac oltre che su Marko Ivovic. Gli oranje sono nelle mani del micidiale opposto Nimir Abdel-Aziz, uomo in grado di cambiare le partite.

Si tratterebbe di due avversarie davvero durissime per l’Italia: la Serbia sta faticando ma detiene il titolo e ha tra le sue fila diversi fuoriclasse, potrebbe essere il remake di quanto visto nella finale femminile la scorsa settimana; l’Olanda è forse un gradino sotto, ma si darebbe vita a un remake delle gradi sfide degli anni ’90. Dall’altra parte del tabellone, invece, il quarto di finale tra Polonia e Russia è già ufficiale, mentre l’altro potrebbe essere tra Francia e Slovenia, chiamate però a battere rispettivamente Repubblica Ceca e Croazia negli ottavi di domani.

Foto: CEV