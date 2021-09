Calcio 5, Mondiali Lituania 2021: Kazakistan, Argentina e Brasile dilagano e vanno ai quarti

Altri tre ottavi di finale vanno in archivio esprimendo il loro verdetto netto sui campi dei Mondiali 2021 di calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle arene baltiche.

Kazakistan-Thailandia 7-0

Fra gli europei e gli asiatici non c’è partita. Gli uomini di Paulo Figueroa mandano nettamente al tappeto i rivali portando al gol Taynan, Tursagulov, Douglas, Nurgozhin, Knaub e persino il portiere capitano Higuita che, oltre a non subire gol, riesce anche a iscriversi al tabellino dei marcatori gonfiando la rete difesa dal collega Hankampa.

Argentina-Paraguay 6-1

Il netto risultato finale potrebbe ingannare un po’. Nel derby sudamericano, i paraguayani hanno tenuto in scacco gli argentini per più di un tempo, addirittura passando in vantaggio con Mareco e andando al riposo in situazione di 1-0.

Nella ripresa però, la musica è cambiata: l’albiceleste ha prima pareggiato con Claudino e poi si è messa in moto seppellendo di gol gli avversari. Nell’ordine sono andati in gol: Borruto, Bolo Alemany, Basile, Stazzone e Taborda per il 6-1 che promuove i campioni in carica ai quarti di finale.

Brasile-Giappone 4-2

I verdeoro ci sono, ma quanta fatica. E’ un Brasile che suda le proverbiali sette camicie contro la rappresentativa nipponica. Nel primo tempo botta e risposta sull’asse Hoshi-Ferrao, per il temporaneo 1-1, mentre nella ripresa, ecco arrivare il parziale brasiliano: 2-1 di Leonardo, dopo la mezz’ora, poi 3-1 di Pito a cui però risponde la squadra del Sol Levante con Nishitani. Si va sul 3-2, centoventi secondi alla fine: partita aperta, ma l’autogol di Kato la chiude. Finisce 4-2 per il Brasile che passa il turno.

Domani in agenda gli ultimi tre ottavi di finale: Uzbekistan-Iran (ore 16:30) e poi Portogallo-Serbia e Spagna-Repubblica Ceca (entrambe alle ore 19). Da quel momento in poi sarà chiaro il quadro totale dei quarti di finale.

Foto: Lapresse