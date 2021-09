Boxe, Oleksandr Usyk: dalla finale olimpica con Clemente Russo al sogno di diventare il re dei pesi massimi

A pensare che un pezzo del prossimo combattimento mondiale dei pesi massimi, quello tra Anthony Joshua e Oleksandr Usyk, è anche italiano farebbe quasi sorridere qualcuno. Ma questa è la pura verità: se, com’è noto, “AJ” fu l’avversario di Roberto Cammarelle nella mai del tutto digerita finale dei supermassimi di Londra 2012, l’ucraino lo fu di Clemente Russo in quel dell’ExCeL Exhibition Centre.

Fu un combattimento sempre tenuto in mano dall’uomo che aveva già conseguito titoli importanti in precedenza. Non solo: la fatica fatta dall’ucraino in precedenza era stata minore rispetto a quella dell’italiano. Se Usyk aveva superato il russo Artur Beterbiyev 17-13 e il bulgaro Tervel Pulev (il fratello dell’ormai più famoso Kubrat) 21-5, Russo aveva eliminato il cubano José Larduet 12-10 e poi l’azero Teymur Mammadov 15-13. Il futuro disse che gli avversari del classe ’87 di Sinferopoli sarebbero diventati pugili di buona importanza (Beterbiyev campione WBC e IBF dei mediomassimi, Pulev titolare della cintura WBA Internazionale dei cruiser), quelli del casertano classe ’82 sarebbero rimasti nel dilettantismo, conseguendo comunque dei validi risultati.

Quella finale, inizialmente favorevole a Russo, fu dalla seconda ripresa sempre in mano a Usyk, che pure dall’azzurro era stato battuto a Pechino 2008 ai quarti. “Tatanka”, in quell’occasione, non sconfisse solo l’attuale sfidante di Joshua, ma anche un altro grande nome dei tempi moderni nei pesi massimi: si tratta di Deontay Wilder, che fu travolto dal casertano per 7-1, in tempi nei quali i sistemi di punteggio della boxe dilettantistica cambiavano alla velocità che allora era di Usain Bolt. E, com’è ormai noto, sia Usyk che Wilder sono sulla strada di Joshua e Tyson Fury verso qualcosa di più volte avvicinato, ma finora mai concretizzato.

Eppure, com’è noto, Usyk non è nato, al piano superiore, come peso massimo: si è infatti evoluto nei cruiser, categoria che ha dominato per diversi anni fino al 2018, quando ha abbandonato la categoria per andare a caccia di qualcosa di ancora più grande. E dire che tra i massimi leggeri i titoli li aveva unificati tutti: meglio anche dei Klitschko, che ne hanno favorito gli inizi da pro, nel semplice fatto che è ad oggi l’unico ucraino che sia mai stato in grado di unificare le cinture mondiali WBA, IBF, WBO e WBC.

Alto 191 cm per 91 kg di peso, con un allungo di 198 cm, “The Cat”, che ha anche in mano una laurea in scienze motorie, è un avversario che Joshua sa di non poter sottovalutare perché è incassatore, oltre che in grado di organizzare le controffensive forte della propria resistenza. Può capitare che i grandi nomi del pugilato mondiale trovino avversari non esattamente all’altezza: non è questo il caso, perché Usyk sa esattamente cosa deve fare e come. L’ha ribadito anche nell’incontro con la stampa precedente questa che è la sua più grande sfida: “Penso che questa all’inizio sarà una partita a scacchi“. E dopo la fase di studio, evidentemente, fuoco alle polveri.

Foto 1: Dmitry Niko / Shutterstock.com – Foto 2: LaPresse