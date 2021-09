Importante novità per il bob italiano, che in questi anni non sta vivendo assolutamente di uno dei suoi momenti migliori. Se per le Olimpiadi di Pechino ci sarà ben poco da fare, sperando in un buon piazzamento del comunque talentuoso Patrick Baumgartner, l’obiettivo è già puntato verso la prossima edizione a Cinque Cerchi, quella casalinga di Milano-Cortina 2026.

Proprio nella località veneta è presente una delle società più importanti della disciplina, il Bob Club Cortina, che ha organizzato lo scorso agosto i Campionati Italiani Estivi di bob e skeleton.

L’obiettivo è quello di trovare nuovi talenti per il futuro e, in accordo con la FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha deciso di organizzare un ambizioso progetto di reclutamento.

Il comunicato:

“L’obiettivo del Bob Club Cortina è quello di selezionare delle giovani promesse provenienti da altre discipline sportive da avviare al mondo del bob, in modo da avvicinare nuovi praticanti al bob e allo skeleton e al tempo stesso porre le basi per costruire una squadra in vista dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) di Ganwon 2024.

A questo proposito il direttivo del club ha deciso di organizzare un test di selezione rivolto a ragazzi di fascie d’età diverse nella giornata di domenica 26 settembre alle ore 10.00, presso il centro sportivo Antonella De Rigo situato a Cortina d’Ampezzo in località Fiames. Per le annate 2003, 2004 e 2005 veranno individuati dei nuovi possibili atleti da avviare alle discipline del bob e dello skeleton, mentre per i ragazzi nati nel 2006 l’obiettivo è decisamente più ambizioso, perchè si tratta di selezionare i papabili per gli YOG 2024.

Il test di selezione è aperto a tutte le ragazze e i ragazzi facenti parte delle classi d’età citate in precedenza, dotati di buona preparazione atletica e provvisti di certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di base.

La selezione prevederà, una prova di velocità sui 30 metri piani, il lancio frontale della palla medica o del peso, e il balzo in buca con partenza da fermo a piedi pari. Chi supererà il test verrà inserito in un primo gruppo che affronterà nei mesi invernali a Bludenz le prime discese sul ghiaccio in veste di pilota, lungo la nuova pista dedicata ai principianti.

Tutti coloro che sono interessati, sono pregati di inviare la propria candidatura all’indirizzo mail info@bobclubcortina.it”.

Foto: Lapresse