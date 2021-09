Biglietti Olimpiadi e Paralimpiadi Tokyo, ci sono i piani per il rimborso

Masa Takaya, portavoce di Tokyo 2020 sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi, ha comunicato che ci sono dei piani per il rimborso dei biglietti rimasti inutilizzati. Va ricordato che gli spettatori non si sono potuti recare negli impianti a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, che in Giappone è ben più che galoppante e con un ritardo nella campagna vaccinale.

Questi i dettagli: “Chi ha pagato con carta VISA si vedrà i soldi riaccreditati, quelli che hanno pagato in contanti potranno avere il rimborso tra il 1° e il 12 ottobre. Le società di ospitalità manderanno le dovute informazioni a tempo debito“.

Ci saranno biglietti commemorativi per chi non ha potuto assistere alle gare, disponibili dal 7 al 13 settembre. Gli unici spettatori ammessi, in un modo o nell’altro, sono i bambini delle scuole che sfruttano un programma educativo che permette loro di poter guardare gli sport paralimpici.

Anche qui, però, qualche problema c’è stato: due insegnanti della Kaizuka Municipal Junior High School sono risultati positivi al Covid-19: avevano portato i loro 55 giovani studenti a vedere il goalball il 25 agosto.

Foto: LaPresse