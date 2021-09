Berrettini-Ivashka oggi, orario e tv US Open 2021: programma e streaming

Arriva il momento di Matteo Berrettini nel terzo turno degli US Open 2021, che per la terza volta in carriera si appresta a giocare dopo le esperienze del 2019 (contro l’australiano Alexei Popyrin) e del 2020 (con il norvegese Casper Ruud).

Per l’occasione, il romano ritrova il bielorusso Ilya Ivashka, che è stato il suo avversario di ottavi di finale a Wimbledon, in quello che fu il percorso dell’attuale numero 1 d’Italia verso la prima, storica finale tricolore nel singolare maschile dei Championships. In quel caso si è trattato di un netto 6-4 6-3 6-1. Berrettini arriva da due successi su francesi, Jeremy Chardy al primo turno e Corentin Moutet al secondo, mentre per il bielorusso sono arrivati successi in chiave nordamericana (USA, Tennys Sandgren, e Canada, Vasek Pospisil).

Il match di terzo turno tra Matteo Berrettini e Ilya Ivashka si giocherà quest’oggi all’interno della sesta giornata degli US Open e, alle ore 17:00, aprirà il programma sul Grandstand. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-IVASHKA, US OPEN 2021: PROGRAMMA

SABATO 4 SETTEMBRE

GRANDSTAND

Ore 17:00 Matteo Berrettini (ITA) (6)-Ilya Ivashka (BLR)

BERRETTINI-IVASHKA, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse