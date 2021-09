Caleb Ewan, oggi, è tornato al successo nella quinta tappa del Benelux Tour 2021. Il velocista australiano, che ha dovuto rinunciare alla Vuelta per via dei postumi dell’infortunio rimediato al Tour de France, non alzava le braccia al cielo da quasi tre mesi. L’ultimo trionfo di Pocket Rocket prima di quello odierno, infatti, risaliva alla quarta frazione del Giro del Belgio.

Con questa vittoria, inoltre, Ewan raggiunge quota sei successi stagionali. Il corridore della Lotto Soudal, in questo 2021, ha anche conquistato due frazioni al Giro d’Italia. In quest’ultimo mese e mezzo di stagione, l’obiettivo del secondo classificato dell’ultima Milano-Sanremo sarà provare a raggiungere la doppia cifra per quanto concerne i trionfi.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Ewan dopo il successo odierno: “Non ero sicurissimo del mio sprint, poiché la tappa era durissima. Il finale, tuttavia, era davvero perfetto per le mie caratteristiche. La mia squadra ha fatto un grande lavoro per riprendere i fuggitivi e per tenermi davanti nel finale. Questo è un successo molto importante per noi, poiché siamo un sodalizio belga. Inoltre, non avevo mai vinto qua, dunque questo trionfo ha davvero un sapore speciale“.

Foto: Lapresse