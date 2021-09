Beach volley, World Tour 2021, Cervia. Un tris di coppie azzurre supera le qualificazioni! Da oggi il main draw

Tris servito di coppie azzurre che raggiunge il main draw del primo torneo dell’anno che si gioca sulla sabbia italiana, a Cervia (1 stella maschile e femminile), con l’organizzazione del Bagno Fantini.

In campo maschile il derby azzurro nel turno decisivo premia Benzi/Bonifazi, coppia formata per l’occasione, che riesce ad avere la meglio con il punteggio di 2-1 (21-16, 12-21, 15-10) del padrone di casa Caminati in coppia con Vanni. Nel primo turno Benzi/Bonifazi avevano superato 2-0 (21-13, 21-13) i cechi Pala/Vala, mentre Vanni/Caminati avevano battuto 2-1 (21-13, 17-21, 15-10) la coppia polacca Kaluza/Chiniewicz. Nel primo turno erano invece usciti di scena Camerani/Labate, sconfitti 2-0 (21-14, 21-17) dagli svizzeri Broch/Sutterlin.

Nel tabellone principale doppia coppia azzurra nel girone A con Windisch/Cottafava che oggi nella semifinale del girone affronteranno alle 12 proprio i qualificati Benzi/Bonifazi. Nell’altra semifinale di fronte i polacchi Kurowski/Kruk e gli austriaci Trummler/Friedl.

Nella Pool B Ranghieri/Viscovich incontreranno nella semifinale alle 12.50 i temibili finlandesi Nurninen/Siren. Nell’altra semifinale di fronte i cechi Dzavoronok/Sedlak e i canadesi Mac Neil/Hoey. Nel girone C Abbiati/Andreatta se la vedranno in semifinale alle 13.40 con i cechi Kufa/Waber. Nell’altra sfida di fronte gli austriaci Kindl/Seiser e gli statunitensi Roberts e Mehwirter.

Nella Pool D, infine, sono inseriti i giovani azzurri Marchetto/Dal Corso che affronteranno alle 14.30 in semifinale gli spagnoli Huerta/Jimenez. Nell’altra semifinale di fronte due coppie statunitensi: Evans/Field e Webber/Boag.

Tra le donne en plein a sorpresa delle due coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni. Ditta/Leoni hanno superato al primo turno 2-1 (19-21, 21-19, 15-7) le ceche Kuliakova/Pospisilova e al secondo turno hanno battuto 2-1 (21-17, 17-21, 16-14) le olandesi Driessen/Meertens, conquistando così il primo tabellone principale in carriera.

Primo ingresso in main draw anche per Godenzoni e Rubini che, per la prima volta assieme in un appuntamento importante, hanno battuto 2-0 (21-17, 21-18) le statunitensi Muno/Schermerhom al primo turno e, nella sfida decisiva, ancora 2-0 (21-18, 21-18) le israeliane Starikov/Gonzalez.

Doppia coppia azzurra nella Pool A del main draw dove Scampoli/Bianchin e Godenzoni/Rubini si affronteranno in semifinale, mentre nell’altra sfida del girone saranno di fronte le canadesi Harnett/Dorman e le finlandesi Sinisalo/Sinisalo.

Nella Pool B sono inserite Tega/Orsi Toth che affronteranno in semifinale le cilene allenate dall’ex ct azzurro Paulao Chris/Rivas Zapata, mentre nell’altra sfida del girone saranno di fronte le estoni Hollas/Soomets e le statunitensi Turner/Cannon.

Nel girone C altro derby azzurro in semifinale tra They/Breidenbach, trionfatrici del torneo di Budapest e Ditta/Leoni, mentre nell’altra semifinale si affrontano le colombiane Andrea/Gorda e le israeliane Dave/Ashush. Nel girone D le giovani azzurre Mattavelli/Gottardi se la vedranno in semifinale con le polacche Gruszczynska/Legieta, mentre nell’altra semifinale si affrontano le slovene Kotnik/Lovsin e le ceche Dunarova/Resova.

Foto Fivb