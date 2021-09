Beach volley, Europeo Under 18. Doppio nono posto per le coppie azzurre

Finisce con due amarissimi noni posti l’Europeo per le coppie azzurre di Beach volley. Nella giornata di oggi, infatti, sia Margheritta Tega e Luna Cicola che Michael Burgmann e Roul Acerbi, non hanno approfittato di due match alla loro portata sprecando così l’occasione di tentare la scalata al podio come entrambe le loro avversarie hanno poi fatto.

Ma mentre per le ragazze il match si è concluso 2-0 per la coppia svizzera (21-11, 23-21) dopo aver giocato un match con molti errori e lasciando strada facile alle avversarie, Coach Benotto, ascoltato a fine giornata, ha detto di volere vedere il bicchiere mezzo pieno: “Purtroppo abbiamo avuto poco tempo per lavorare assieme, infatti gli equilibri di coppia sono migliorati di partita in partita.

Sia i ragazzi che le ragazze hanno dimostrato di poter implementare il loro livello di gioco ed è un vero peccato non averlo potuto mettere in pratica andando avanti. Sono comunque molto soddisfatto di questa esperienza“.

ROUND 1 DONNE

Kattai/Jürgenson EST [19] Jokela/Sinisalo, S. FIN [29] 0-2 (16-21, 16-21) 0:31

Gusarova/Siapani CYP [32] Saxne/Johansson SWE [26] 2-1 (13-21, 21-17, 15-12) 0:52

Kernen/Bossart SUI [6] Pavelková/Pavelková CZE [8] 2-0 (21-14, 21-16) 0:31



Bradatan/Hododi ROU [23] Pitsigkoni/Zafeiriou GRE [18] 1-2 (14-21, 21-16, 8-15) 0:48

Kalar/Posedel SLO [31] Puckmeister/Šketa SLO [1] 0-2 (18-21, 16-21) 0:38

Tucker /Canevari ENG [ Carro M/Serrano F ESP [4] Krogh/Lyø DEN [21] 0-2 (14-21, 18-21) 0:33Bradatan/Hododi ROU [23] Pitsigkoni/Zafeiriou GRE [18] 1-2 (14-21, 21-16, 8-15) 0:48Kalar/Posedel SLO [31] Puckmeister/Šketa SLO [1] 0-2 (18-21, 16-21) 0:38Tucker /Canevari ENG [ 9] Majernikova /Micianikova SVK [30] 2-0 (21-17, 21-16)

ROUND 2 DONNE

Mantsch/Berndt GER [17] Jokela/Sinisalo, S. FIN [29] 2-0 (21-11, 21-15) 0:34

Gubik/Vasvári, Z. HUN [11] Gusarova/Siapani CYP [32] 0-2 (23-25, 21-23) 0:47

Tega/Cicola ITA [5] Kernen/Bossart SUI [6] 0-2 (11-21, 21-23) 0:39

Gubina/Shevtsova RUS [3] Krogh/Lyø DEN [21] 1-2 (18-21, 21-19, 13-15) 0:48

Sonneville/de Jong NED [20] Pitsigkoni/Zafeiriou GRE [18] 2-0 (23-21, 21-10) 0:33

Bruckner/Hohenauer AUT [25] Puckmeister/Šketa SLO [1] 2-0 (21-16, 21-18) 0:37

Kielak/Ciezkowska POL [7] Tucker /Canevari ENG [9] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12) 0:50

Serdiuk/Romaniuk UKR [2] Javornik/Gorjup SLO [27] 2-1 (21-12, 23-25, 15-11)

ROUND 3 DONNE

Gusarova/Siapani CYP [32] Mantsch/Berndt GER [17] 0-2 (14-21, 10-21) 0:31

Krogh/Lyø DEN [21] Kernen/Bossart SUI [6] 0-2 (16-21, 15-21) 0:37

Bruckner/Hohenauer AUT [25] Sonneville/de Jong NED [20] 2-0 (21-18, 21-12) 0:28

Serdiuk/Romaniuk UKR [2] Kielak/Ciezkowska POL [7] 2-1 (21-16, 27-29, 15-8)

ROUND 1 UOMINI

Burgmann/Acerbi ITA [13] Okorn/Najdič SLO [30] 2-0 (21-18, 21-15) 0:32

Canet/Rotar FRA [9] Udvarhelyi/Tari HUN [16] 2-0 (21-15, 21-15) 0:32

Hölting Nilsson/Ask SWE [5] Savvidis/Savvidis CYP [23] 2-0 (21-11, 21-15) 0:35

Plamadeala/Romanov MLD [15] Moutafis/Kardoulias GRE [28] 2-1 (21-17, 19-21, 15-10) 0:49

Bello /Soczewka ENG [14] Breer/Steinmann SUI [11] 1-2 (21-13, 18-21, 15-17) 0:53

Bracko/Marovt SLO [1] Miscenko/Lanevski LTU [8] 2-0 (21-11, 21-11) 0:27

Lejawa/Czachorowski POL [10] Tomas/Tomas S. POR [29] 2-0 (21-12, 21-11) 0:29

Nissen/Hansen GER [22] Sengers/Groenewold NED [18] 2-0 (21-17, 21-18)

ROUND 2 UOMINI

Panchenko/Chuprinov RUS [2] Burgmann/Acerbi ITA [13] 2-1 (18-21, 24-22, 15-11) 0:47

Fabikovic/Struska CZE [6] Canet/Rotar FRA [9] 0-2 (12-21, 18-21) 0:34

Vercauteren/De Hert BEL [24] Hölting Nilsson/Ask SWE [5] 2-0 (21-15, 21-19) 0:38

Fokerots/Auzins LAT [3] Plamadeala/Romanov MLD [15] 2-0 (26-24, 21-18) 0:35

Boiko/Omelchuk UKR [4] Breer/Steinmann SUI [11] 2-1 (17-21, 24-22, 15-13) 0:57

Hammarberg/Berger T. AUT [26] Bracko/Marovt SLO [1] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32

Täht/Juus EST [12] Lejawa/Czachorowski POL [10] 0-2 (7-21, 12-21) 0:29

Lundby/Stenmann DEN [32] Nissen/Hansen GER [22] 1-2 (16-21, 23-21, 11-15)

ROUND 3 UOMINI

Canet/Rotar FRA [9] Panchenko/Chuprinov RUS [2] 1-2 (21-16, 16-21, 13-15) 0:43

Fokerots/Auzins LAT [3] Vercauteren/De Hert BEL [24] 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) 0:46

Hammarberg/Berger T. AUT [26] Boiko/Omelchuk UKR [4] 2-0 (21-16, 21-17) 0:36

Nissen/Hansen GER [22] Lejawa/Czachorowski POL [10] 0-2 (15-21, 11-21)

