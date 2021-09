L’esordio della Nutribullet Treviso nella Basketball Champions League è stato sicuramente positivo. Il sodalizio veneto, infatti, si è imposto in modo nettissimo nella sfida del turno preliminare contro i britannici dei London Lions. Sims e compagni hanno trionfato con un larghissimo 89-62. Ad ogni modo, l’allenatore del team della Marca, Max Menetti, nell’intervista post gara ha fatto notare come i suoi ragazzi debbano ancora crescere molto.

Queste le dichiarazioni di coach Menetti sul successo di Treviso nel match d’esordio di Basketball Champions League: “La cosa più importante è la vittoria, poiché si tratta del primo successo internazionale di questa società e ciò non va sottovalutato. Ad ogni modo, ho visto ancora tante sbavature in campo e una squadra che ha ambizione deve assolutamente migliorare. L’atmosfera è stata fantastica, volevo ringraziare i tifosi, c’erano quasi mille persone. Però da mercoledì prossimo mi piacerebbe fare sold out perché stiamo facendo qualcosa di storico“.

Ora Treviso, che sta impressionando anche in Supercoppa Italiana, è attesa da una sfida ben più impegnativa contro i campioni di Danimarca del Bakken Bears. Il match è in programma domani alle ore 20.30. Al momento il sodalizio della Marca, che non calcava i palcoscenici internazionali da dieci anni, in quest’inizio di stagione ha una striscia aperta di cinque successi consecutivi.

Credit: Ciamillo