Dopo la Supercoppa è tempo di pensare al campionato per il basket femminile italiano. Come di consueto la stagione si aprirà con l’Opening Day, che in questa edizione si terrà a Moncalieri. Una tre giorni di partite con tutte le squadre coinvolte, una vetrina per conoscere al meglio le giocatrici e i club che si daranno battaglia lungo tutto la stagione di Serie A1.

Si parte con le campionessa d’Italia in carica della Reyer Venezia, che vogliono dimenticare in fretta la clamorosa sconfitta in Supercoppa. Le venete si sono fatte rimontare da +15, perdendo un titolo che sembrava già vinto. Domani contro Broni l’occasione per tornare alla vittoria, ma le lombarde stanno bene e hanno chiuso il precampionato con un successo su Moncalieri, migliorando poi nelle ultime settimane il proprio roster con l’aggiunta di Meriem Nasraoui.

In serata fari puntati sulla Virtus Bologna di Lino Lardo. Tantissime le assenze tra le bolognesi: Cinili, Zandalasini, Ciavarella, Hines-Allen e Turner, ma Bologna ha saputo tenere testa a Venezia in semifinale di Supercoppa e anche quello di domani contro San Martino di Lupari è un bel test, visto che la squadra veneta, trascinata da Mitchell e Kelley, si presenta al via del campionato con ambizioni.

Il programma del sabato si apre con Sassari-Costa Masnaga. La Dinamo, che ha appena festeggiato la qualificazione in EuroCup, parte favorita, con una Maggie Lucas che si candida al ruolo di miglior marcatrice del campionato. Anche le lombarde attraversano un buon momento e dunque si prospetta una sfida interessante. Nel tardo pomeriggio tocca a Campobasso-Empoli, uno scontro tra due squadre che vogliono essere delle sorprese.

La domenica inizia con il match tra Sesto San Giovanni e Ragusa, con due formazioni non al completo e con la lista degli indisponibili bella folta. Subito dopo è il momento del Famila Schio, fresco di vittoria in Supercoppa. Tra le venete c’è grandissimo entusiasmo per gli obiettivi raggiunti questa estate (qualificazione all’Eurolega e primo titolo dell’anno in Italia) e vogliono continuare a vincere contro una Lucca, che può essere una mina vagante durante la stagione.

A chiudere l’Opening Day sarà la sfida della domenica sera tra le due neopromosse Moncalieri e Faenza. Per entrambe l’obiettivo è quello di cominciare la stagione con una vittoria. L’Akronos ha perso Berrad per tutta la stagione ed è un’assenza molto pesante, ma il PalaEinaudi è pronto a trascinare le sue giocatrici.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA

VENERDI’ 1 OTTOBRE

ore 17.00 Umana Reyer Venezia-PF Broni

ore 19.30 Virtus Segafredo Bologna-Fila San Martino di Lupari

SABATO 2 OTTOBRE

ore 15.45 Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Limonta Costa Masnaga

ore 18.15 La Molisana Magnolia Campobasso-Use Rosa Scotti Empoli

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 14.30 Allianz Geas Sesto San Giovanni-Passalacqua Ragusa

ore 17.00 Famila Wuber Schio-Gesam Gas&Luce Lucca

ore 19.30 Akronos Moncalieri-E Work Faenza

Credit Ciamillo