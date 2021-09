Basket, Europei 2025: Lettonia, Ungheria, Russia e Ucraina vogliono ospitare la fase finale, Finlandia e Cipro quella a gironi

Saranno sei i Paesi che si contenderanno la possibilità di ospitare l’edizione numero 42 degli Europei di basket nel 2025, dopo che l’evento in programma per il 2021 è stato spostato in avanti nel 2022 a causa dei cambiamenti di calendario voluti dalla FIBA per fronteggiare le conseguenze della pandemia di Covid-19.

Verrà mantenuta la formula ormai ritenuta vincente, quella di quattro luoghi diversi per mandare in scena l’evento continentale. In particolare, sono Lettonia, Ungheria, Russia e Ucraina a contendersi la possibilità di avere nel proprio Paese la fase finale, mentre Finlandia e Cipro intendono candidarsi soltanto per la fase a gironi.

Si tratta della prima volta, per Cipro, all’interno di un processo di selezione di un Paese ospitante, in qualsiasi maniera, di qualcosa di legato agli Europei intesi in senso stretto. La Finlandia ha ospitato un raggruppamento nel 2017, l’Ucraina avrebbe dovuto accogliere l’evento nel 2015, ma è stata costretta a passare la mano visti problemi molto più seri di quel periodo. In quello che oggi è territorio russo non si entra dal 1965 (ultima volta di Mosca, in pieno tempo dell’Unione Sovietica), mentre la Lettonia ha ospitato un girone nel 2015. Il titolo non viene assegnato in questo Paese dal lontano 1937 (seconda edizione).

Per quanto riguarda invece l’Ungheria, ha organizzato per l’ultima volta nel lontano 1955, quando ancora il successo finale veniva decretato da una fase a gironi e non da una partita che assegnasse il titolo.

Credit: Ciamillo