ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso pesca Taylor Fritz. Federico Gaio sfortunatissimo, giocherà con Schwartzman

Sono state effettuate le collocazioni dei giocatori qualificati nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Diego, che proprio oggi prenderà il via in terra californiana e precederà il Masters 1000 di Indian Wells. Tra loro ci sono Salvatore Caruso e Federico Gaio, il cui ingresso nel main draw non era scontato, ma che fa decisamente piacere.

Per quanto riguarda il siciliano, arriva la sfida (che si giocherà già stanotte) con l’americano Taylor Fritz, che non ha mai affrontato. Il numero 39 del mondo viene da un’estate in cui, semifinale ad Atlanta a parte, non è riuscito a rendere al meglio delle proprie capacità con sconfitte al primo o al secondo turno nei tornei di maggiore importanza.

Molto sfortunato invece il ventinovenne faentino, che dovrà vedersela con l’argentino Diego Schwartzman. Ci sono 139 posizioni di differenza nella classifica mondiale tra i due, e se è vero che il “Peque” è balzato agli onori al contrario delle cronache per la sconfitta con il diciottenne senza ranking bielorusso Daniil Ostapenkov in Coppa Davis, è altrettanto vero che di peggio a Gaio difficilmente poteva capitare.

Gli altri italiani presenti in questo tabellone sono Fabio Fognini, anch’egli all’esordio stanotte con un ulteriore uomo a stelle e strisce, Brandon Nakashima, e Lorenzo Sonego. A tal proposito, il torinese è diventato testa di serie numero 9 perché il cileno Cristian Garin si è tirato indietro a sorteggio già effettuato. Per questo il numero 3 d’Italia ritroverà il georgiano Nikoloz Bashilashvili, che lo ha sconfitto in un durissimo confronto di secondo turno alle Olimpiadi di Tokyo.

