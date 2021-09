ATP Metz 2021: Marco Cecchinato sconfitto in 2 set da Philipp Kohlschreiber

Continua il periodo non proprio felice di Marco Cecchinato. All’esordio nel torneo ATP 250 di Metz, l’italiano viene sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber (numero 107 al mondo) con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Ora il teutonico attende al prossimo turno il francese Gaël Monfils, testa di serie n.3.

La partita inizia con grande equilibrio. Il lucky loser Kohlschreiber cancella l’unica palla break del set sullo 0-1, poi prendono il sopravvento i punti con la prima di servizio (a fine primo set saranno 20/25 per il tedesco e 20/24 per l’italiano). Si arriva così al tie-break e qui il numero 107 ATP prende subito il largo portandosi clamorosamente sul 6-0. La reazione di Cecchinato si ferma sul 6-3 e il primo parziale va a Kohlschreiber.

Il secondo parziale scappa via subito al nostro azzurro. Il tedesco prende in mano il gioco e vola velocemente sul 4-1 con un break di vantaggio. Cecchinato tenta di rimanere incollato al match tenendo la battuta sul 4-2 e sul 5-3, ma non riesce a trovare il controbreak e la partita si conclude con un’altra sconfitta.

Guardando le statistiche si può notare l’abilità del tedesco nel sfruttare la sua unica palla break che gli ha consentito di scappare nel secondo set. Di contro, pesano tantissimo le 2 palle break non finalizzate dal nostro azzurro. Per entrambi alte le percentuali di punti con la prima (80% per Kohlschreiber e 78% per Cecchinato) e buone quelle con la seconda (64% per il tedesco e 58% per l’italiano).

Foto: Bryan Pollard / Shutterstock.com