ATP Metz 2021: Kohlschreiber supera Cecchinato. Khachanov in rimonta su Muller, Rune spazza via Zapata Mirallas

Si conclude la seconda giornata del torneo ATP di Metz per eleggere il successore di Jo-Wilfried Tsonga, recordman di vittorie a quota quattro. E per Gilles Simon tramonta il sogno di raggiungerlo: ko in tre set con Alejandro Davidovich Fokina, con un problema alla spalla che lo condiziona nell’ultima frazione. Niente da fare per Marco Cecchinato, che si è arreso per 7-6 6-3 contro il vecchio leone Philipp Kohlschreiber, entrato in tabellone come lucky loser: l’azzurro paga un tie-break pessimo, ritrovandosi 6-0, e il conseguente break ad inizio di seconda frazione.

Vittoria in rimonta per il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 7 del tabellone. Il russo si ritrova sotto dopo 45 minuti con il francese Alexandre Muller, numero 203 del mondo, ma ritrova confidenza in risposta lasciando quattro giochi al suo avversario. Stessa modalità di vittoria per lo statunitense Marcus Giron contro l’altro transalpino Arthur Rinderknech, che ricorderà per molto tempo le tre palle break non sfruttate nel finale di secondo set.

Da sottolineare la grande prova del danese Holger Rune, proveniente dalle qualificazioni, che maltratta Bernabe Zapata Mirallas con un doppio 6-0 guadagnandosi il secondo turno. Lorenzo Sonego conosce così il suo avversario da una partita che doveva avere due diversi interpreti: sia l’australiano Alexei Popyrin che lo spagnolo Pedro Martinez hanno infatti alzato bandiera bianca prima dell’inizio del torneo, ridisegnando il primo turno. L’ultimo match di giornata vede invece il graffio del vecchio leone Andy Murray: recupera un set ad Ugo Humbert e, con lampi della vecchia classe, fa fuori la testa di serie numero 6 del tabellone.

ATP METZ 2021, RISULTATI 21 SETTEMBRE

M. Giron b. A. Rinderknech 3-6 7-6 7-4

M. Ymer b. J-L. Struff 7-5 6-3

P. Kohlschreiber b. M. Cecchinato 7-6 6-3

K. Khachanov b. A. Muller 4-6 6-1 6-3

H. Rune b. B.Zapata Miralles 6-0 6-0

A. Davidovich Fokina b. G. Simon 6-7 7-6 6-2

A. Murray b. U. Humbert 4-6 6-3 6-2

