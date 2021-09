Arrampicata, Laura Rogora conquista la medaglia di bronzo nel lead ai Mondiali! Primo podio iridato per la romana

I Campionati Mondiali di arrampicata sportiva 2021 si sono conclusi quest’oggi a Mosca con una nuova medaglia per l’Italia, che può sorridere per il bronzo ottenuto da Laura Rogora nella specialità lead. La romana classe 2001, punta di diamante del movimento tricolore, è salita così per la prima volta in carriera sul podio in una rassegna iridata senior dopo aver dominato a livello giovanile.

Rogora, dopo aver superato la semifinale con un top, ha provato a forzare nell’atto conclusivo prendendosi anche dei rischi per andare a caccia del titolo. Alla fine la nostra portacolori si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo con 37, alle spalle dell’ingiocabile coreana Seo Chaehyun (top in semifinale ed in finale) e dell’americana Natalia Grossman (37, chiudendo però la prova 40″ prima rispetto a Rogora).

In campo maschile è arrivata la vittoria dell’austriaco Jakob Schubert, capace di raggiungere il “top” come il rivale sloveno Luka Potocar. Quest’ultimo si è dovuto accontentare della medaglia d’argento per aver ottenuto un punteggio inferiore al 30enne di Innsbruck in qualificazione.

Completa il podio in terza posizione il britannico Hamish McArthur con 46+. Ottavo e ultimo tra i finalisti con un modesto 34+ l’azzurro Stefano Ghisolfi, già bravo a raggiungere l’atto conclusivo.

