Atletica, Lorenzo Patta correrà i 100 a We Run Together: oggi la prima uscita da Campione Olimpico!

Lorenzo Patta è pronto per disputare la sua prima gara da Campione Olimpico. Il sardo, frazionista d’apertura della 4×100 che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, scenderà in pista oggi pomeriggio a Castelporziano (in provincia di Roma) nel meeting We Run Together (a partire dalle ore 14.30), evento organizzato dalle Fiamme Gialle per festeggiare i 100 anni di atletica del gruppo.

Il velocista, che indossa la maglia della sezione sportiva della Guardia di Finanza, sarà la punta di diamante di questa riunione.

Il 21enne, che un mese e mezzo fa lanciò la staffetta consegnando poi il testimone a Marcell Jacobs, si cimenterà sui 100 metri. Va ricordato che la sua ultima apparizione su questa distanza risale a quasi quattro mesi fa, ovvero da quando prese parte alla Coppa Europa (10.29 a Chorzow).

Lo sprinter, che vanta un personale di 10.13 (quest’anno a Savona, nel giorno del primo record italiano di Marcell Jacobs), troverà come avversari Wanderson Polanco (riserva della staffetta azzurra a Tokyo), Matteo Melluzzo (bronzo agli Europei Under 20 su questa distanza) e il saltatore in lungo Filippo Randazzo (10.32 di personale, ha disputato la finale olimpica nella sua specialità di riferimento).

