Giulio Ciccone ha iniziato la Vuelta a España 2021 con il piede giusto. Il Camoscio abruzzese, dopo i primi nove giorni di gara, si trova in settima posizione, a 2’39” dal leader Primoz Roglic. Il capitano della Trek-Segafredo ha sfornato ottime scalate sul Picon Blanco, ove è arrivato coi migliori, e sull’Alto de Velefique, nel quale è giunto al traguardo insieme a Egan Bernal. Al contrario, ha sofferto un po’ di più, pur senza andare realmente in crisi, sul Balcon de Alicante e sull’Alto de Cullera.

Top-5 obiettivo possibile? Al momento, per Giulio, sembra assai complicato entrare tra i primi cinque. Primoz Roglic ed Enric Mas sono indubbiamente superiori. Adam Yates, Jack Haig e Miguel Angel Lopez, sull’Alto de Velefique, hanno a loro volta avuto una marcia in più. E poi c’è anche Egan Bernal, il quale, al momento, sta faticando, ma resta un nome di primissima fascia e potrebbe crescere nelle prossime due settimane.

Mantenere il settimo posto sarebbe un ottimo risultato per Giulio dato che la concorrenza presente al grande giro spagnolo è davvero tanta e di qualità. Basti pensare, ad esempio, che uno come Alexander Vlasov, che ha concluso il Giro d’Italia al quarto posto, rischia seriamente di non arrivare tra i primi dieci. Dobbiamo, inoltre, considerare che Ciccone non è ancora mai arrivato tra i primi dieci in una gara a tappe di tre settimane, per cui chiedergli di osare troppo per raggiungere la top-5, con il rischio, poi, di buttare tutto, sarebbe fuori luogo.

La seconda settimana offre tappe adatte a Giulio, come l’undicesima, che termina in vetta al muro di Valdepeñas de Jaén e la quattordicesima, che prevede l’arrivo in quota sul Pico Villuercas. L’azzurro deve continuare a correre come ha fatto fin qui, vale a dire sacrificando un po’ la sua indole di attaccante. A molti piacerebbe vedere il Ciccone dinamitardo ammirato in passato, ma la tappa del Velefique ha parlato chiaro: se l’abruzzese gestisce in modo certosino le energie, allora può andare molto forte e puntare a un piazzamento di rango assoluto nella graduatoria finale.

