Paralimpiadi 2021, la nazionale italiana di ciclismo ha preso il volo verso il Giappone

Ha ufficialmente preso il via la spedizione azzurra del ciclismo paralimpico verso Tokyo 2021. Nella giornata odierna, infatti, gli undici azzurri hanno preso il volo dall’Aeroporto di Fiumicino e, anche per loro, è scattata l’operazione-Cinque Cerchi. Dopo quasi un mese di ritiro, gli 11 atleti guidati dal CT Mario Valentini sono pronti per confermarsi ad altissimi livelli anche in Giappone. A rappresentare l’Italia saranno: Pierpaolo Addesi, Katia Aere, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao e Ana Maria Vitelaru.

“Sono anni che alleno e guido Nazionali e devo dire che un gruppo di ragazzi come questo ho avuto la fortuna di allenarlo poche volte – sottolinea il Commissario Tecnico Valentini – Abbiamo lavorato duramente e abbiamo dimostrato ai Mondiali in Portogallo che siamo competitivi. Partiamo per Tokyo con la consapevolezza di aver fatto del nostro meglio e i ragazzi hanno voluto passare a ringraziare mio figlio Mauro (scomparso a febbraio di quest’anno, ndr) che ha condiviso con loro e con il sottoscritto tanta fatica e tanto lavoro. E’ un gesto che resta nel cuore e di cui ringrazio ognuno di loro”.

Prosegue Mario Valentini: “Il mio pensiero, mentre saliamo sull’aereo che ci porta in Giappone, non può che correre ai ragazzi che sono rimasti a casa, ai tanti atleti che avrebbero meritato quanto questi di poter partecipare ad un evento unico. Penso anche e soprattutto a Giancarlo Masini, grande atleta e amico, oltre che consigliere federale, che non ha mancato di far sentire la sua vicinanza in questi giorni di ritiro a Rovere. E’ venuto a trovarci e ci ha fatto enormemente piacere. Ci ha fatto capire che la Federazione, che ringrazio, ci supporta e ci sta vicino”.

Un pensiero, infine, non può che andare a chi ancora guida questo gruppo seppur da lontano: Alex Zanardi. “Lui ha fatto più di tutti noi, per il movimento paralimpico, e per riconsiderare la disabilità tra le persone, ha fatto in modo che ci conoscessero. Questi ragazzi, i prossimi giorni, gareggeranno e daranno il massimo per lui e per Mauro… è tanta roba”.

Quale sarà il programma delle gare? L’esordio avverrà il 31 agosto con una giornata dedicata alle prove a cronometro. Il primo settembre spazio alle prove in linea degli handbikers, mentre tra il 2 ed il 3 settembre a correre saranno i ciclisti. Il 2 settembre in scena inoltre il Mixed Team Relay.

PROGRAMMA COMPLETO CICLISMO PARALIMPIADI (gli orari sono italiani)

31 agosto – PROVE A CRONOMETRO – 01:00 – 10:15

Fuji International Speedway

Men’s C2 Time Trial

Women’s C5 Time Trial

Women’s C4 Time Trial

Men’s C1 Time Trial

Women’s C1-3 Time Trial

Men’s H5 Time Trial (Colombari)

Men’s H4 Time Trial

Men’s H3 Time Trial (Cecchetto)

Women’s H4-5 Time Trial (Vitelaru-Aere)

Men’s H2 Time Trial (Mazzone)

Men’s H1 Time Trial (Cornegliani)

Women’s H1-3 Time Trial (Porcellato)

Men’s B Time Trial

Men’s C5 Time Trial (Addesi-Tarlao)

Men’s C4 Time Trial

Men’s C3 Time Trial (Anobile)

Women’s B Time Trial

Men’s T1-2 Time Trial (Farroni)

Women’s T1-2 Time Trial

1 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 10:05

Fuji International Speedway

Men’s H5 Road Race (Colombari)

Men’s H1-2 Road Race (Cornegliani – Mazzone))

Women’s H5 Road Race (Vitelaru – Aere)

Women’s H1-4 Road Race (Porcellato)

Men’s H4 Road Race

Men’s H3 Road Race (Cecchetto)

2 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA / TEAM RELAY – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Women’s C4-5 Road Race

Men’s C1-3 Road Race (Anobile)

Men’s T1-2 Road Race (Farroni)

Women’s T1-2 Road Race

Mixed H1-5 Team Relay (Mazzone, Cecchetto, Colombari)

3 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Men’s C4-5 Road Race (Tarlao – Addesi)

Women’s C1-3 Road Race

Women’s B Road Race

Men’s B Road Race

